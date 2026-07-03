Куда едем мы и кто едет к нам?

Туризм
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Отпуск для казахстанцев давно перестал быть просто несколькими неделями отдыха. Сегодня путешест­вия – возможность сменить обстановку, открыть для себя новые места и восстановиться после напряженного рабочего ритма. Пока одни выбирают отдых внутри страны, другие внимательно следят за ценами на зарубежные туры. И статистика показывает: интерес к путешествиям у жителей Казахстана только растет.

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По итогам первого квартала 2026 года Казахстан посетили 3 млн иностранных путешественников, а количество выехавших за рубеж граждан страны составило 2,47 млн человек. В 2025 году республика приняла 15,7 млн иностранных посетителей – это на 3,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Основной поток иностранных гостей традиционно формируют соседние государства. На первом месте находится Узбекистан – оттуда прибыло 1,1 млн человек. Далее следуют Кыргызстан (723,5 тыс.) и Россия (564,7 тыс. туристов).

Параллельно развивается и туристическая инфраструктура. По данным на 1 апреля 2026 года, в Казахстане функцио­нировало 4 505 объектов размещения – гостиниц, отелей, баз отдыха и гостевых домов. За год их количество увеличилось почти на 200 объектов.

Только за январь – март в мес­тах размещения остановились 2 млн гостей. Более 802 тыс. человек выбрали курорт­ные зоны страны. Самым популярным направлением остается Алматинский горный клас­тер, который посетили свыше 509 тыс. человек. Далее идут Щучинско-Боровская курортная зона, Мангистауский регион, Туркестан и Алтай.

Активно развивается и городской туризм. Так, Астана по итогам прошлого года приняла более 1,6 млн туристов – на 7% больше, чем годом ранее. Причем более 75% туристического потока сос­тавляют сами казахстанцы.

Из-за рубежа столицу посетили более 380 тыс. гостей. В основном это туристы из России, Китая, Турции, Германии и США. Эксперты отмечают, что около 70% гостей приезжают в Астану ради отдыха, концертов, форумов и других событийных мероприятий. Одновременно развивается деловой и медицинский туризм.

Но, несмотря на растущий интерес к отдыху внутри страны, многие казах­станцы по-прежнему не прочь проводить отпуск за рубежом.

Тур-менеджер одной из крупнейших туристических компаний Казахстана Анастасия Филатова отмечает: внутренние направления – Балхаш, Алаколь и другие курортные зоны – туристы нередко организовывают самостоятельно.

– По отечественным направлениям людям зачастую удобнее самим бронировать жилье и планировать поездку. Но если человек не хочет заниматься организацией отдыха, агентство всегда может подобрать подходящий вариант, – говорит специалист.

Что касается зарубежного отдыха, здесь предпочтения казахстанцев остаются довольно стабильными.

– Летний сезон – это всегда Турция. Она остается лидером благодаря системе «все включено», безвизовому режиму, прямым рейсам и понятному формату отдыха, – объясняет Анастасия Филатова.

При этом отдых в Турции с каж­дым годом дорожает, поэтому многие туристы начинают искать альтернативы.

– Если Турция уже не вписывается в бюджет, люди переключаются на Египет. За те же деньги там можно получить более высокий уровень сервиса и хорошие отели по системе all inclusive, – отмечает тур-менеджер.

Одним из главных открытий последних сезонов стал Вьетнам.

– Сейчас на это направление очень высокий спрос. Зимой туристы выбирают Фукуок, летом – Нячанг, Дананг и Камрань. Вьетнам стал даже популярнее Таиланда во многом благодаря удобным перелетам и более стабильным погодным условиям, – рассказывает эксперт.

Хорошие позиции сохраняет и Грузия. По словам Анастасии Филатовой, в начале июня тур на двоих в Батуми можно было приобрести за 500–600 тыс. тенге.

Постепенно казахстанцы присматриваются и к европейским направлениям. В частности, растет интерес к Кипру, куда теперь дос­тупны прямые рейсы из Астаны.

– Кипр выглядит очень привлекательно с точки зрения европейского отдыха, но цены там тоже европейские. Поэтому большинство туристов все же выбирают более бюджетные и понятные нап­равления, – говорит специа­лист.

По ее словам, Европа сегодня остается вариантом для более опытных путешест­венников, готовых заранее заниматься визами и планированием поездки. Даже Черногория, которая раньше была популярна у казахстанцев, постепенно теряет позиции из-за роста цен. А Чехия сейчас чаще рассматривается не как туристическое, а как медицинское направление.

Тем не менее эксперты уверены: интерес казахстанцев к путешествиям будет только расти. Причем как к зарубежному отдыху, так и к внутреннему туризму, который в последние годы постепенно превращается в полноценную и конкурентную отрасль.

#Казахстан #статистика #туризм #отдых. путешествия

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