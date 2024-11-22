Куда иголка, туда и нитка

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Работы Айдара Елубаева и Бакытжамал Шапеновой вызывают неподдельный интерес и у горожан, и у зарубежных гостей

фото предоставлены Айдаром Елубаевым

Ни одна выставка мастеров прикладного искусства в Семее не обходится без участия Айдара Елубаева и его супруги Бакытжамал Шапеновой. Пока Бакытжамал создает затейливые узоры на корпешках, Айдар Болатказыевич вырезает из дерева сувениры. Да такие, что не стыдно показать на выставках международного масштаба. Недавняя состоялась в рамках Всемирных игр кочевников в Астане.

Супруги преподают в школе, а все свободное время посвящают национальному ремеслу. Бакытжамал Шапенова, к слову, была в числе мастериц, попавших в казахстанскую Книгу рекордов КИнЭС за сшитое ими самое длинное одеяло. Из-под ловких рук мастерицы выходят картины с национальными узорами в технике «біз кесте». Техника тамбурной вышивки сама по себе очень интересна: вместо иглы здесь используется специальный крючок. Из маленьких петелек складывается орнамент или же целая картина.

Еще в начале прошлого века вышивальщицы использовали в работе большие деревянные самодельные пяльца, чаще всего прямоугольной формы, а также крючок из кости. Форма пялец практически не изменилась с тех пор, а вот крючок современные мастерицы используют уже металлический. Причем каждая мастерица приспособила под него самые различные инструменты. У кого-то крючок с широкой плоской ручкой, похожей на лопаточку, а Бакытжамал Шапеновой крючки сделал супруг из обычных... медицинских пинцетов. Кстати, такими же инструментами он снабдил всех воспитанниц своей супруги. И они с завидной сноровкой используют их в своей работе. А вот для того, чтобы вышивка приобрела неповторимый оттенок бархатистости, используется и вовсе экзотический инструмент – игла из-под капельницы. В ней мастер просверлил дополнительное отверстие. Нитка вдевается через тупую сторону иголки, потом продевается через отверстие в ее острие, а уж потом этой замысловато сложенной нитью вышивается-вывязывается задуманное изделие.

Интерес к творчеству у Айдара Елубаева появился еще в детстве. Вырос он в небольшом селе Архат Абайского района. В семье было восемь детей – пятеро сыновей и три дочери. Отец с раннего возраста приучал мальчиков к труду, но мечтал, чтобы они получили достойное образование. Возвращаясь из районного центра, куда отлучался по делам, обязательно мешками привозил домой книги из районной библиотеки.

– Мы все очень любили читать. Помню, когда родители выключали свет по вечерам, я читал под одеялом при свете фонарика, – вспоминает Айдар Болатказыевич.

Каждая дель в машинке вырезана вручную

Вот так однажды в руки мальчика попала книга Узбекали Жанибекова «Қазақтың ұлттық қолөнері», где рассказывалось о национальном декоративно-прикладном искусстве. И Айдару самому захотелось изготовить своими руками национальный сувенир или предмет быта. Причем навык у него уже был, так как с раннего детства отец учил сыновей плести камчу.

– Отец усаживал нас в ряд и учил разным плетениям камчи – «төрт таспа», «бес таспа», «алты таспа», «сегіз таспа». А потом мы соревновались, кто из нас быстрее заплетет камчу. Отец сам много чего умел, всю упряжь для лошади сам делал. И нас учил всему этому. А после книги Узбекали Жанибекова у меня появилось желание попробовать сделать своими руками что-нибудь из кухонной утвари. Помню, пробовал делать тостаған – небольшую деревянную чашу для кумыса и молочных напитков. Поначалу получалось не очень хорошо, но со временем набил руку. У меня и мама занималась войлоковалянием, шитьем, чиеплетением. Я ей помогал тоже. И технике войлоковаляния мама научила мою супругу, – рассказывает Айдар Елубаев.

О выборе профессии после окончания школы он долго не задумывался и поступил в вуз на художест­венно-графический факультет. Получив диплом, устроился учителем рисования и труда в школу. Своих учеников Айдар Болатказыевич учит не только вырезать по дереву, но и рассказывает о значении нацио­нальных предметов быта, конской упряжи. А все свободное время уделяет изготовлению сувениров в национальном стиле. На эту мысль натолкнули друзья, которые уезжали за границу. Постепенно ему начали поступать небольшие заказы, а затем посыпались приглашения на участие в выставках-ярмарках в Семее и Астане.

Есть в коллекции работ семейского мастера и музыкальные инструменты. Для их изготовления Айдар Елубаев использует дерево, кожу, кости, металл. Нередко на выставках рядом с изделиями мастера можно увидеть и работы его учеников. Но особенно привлекают внимание деревянные ретромашинки. Такое необычное увлечение Айдар Елубаев объяс­няет просто – ретромашины ему нравились всегда. Собрать коллекцию из настоящих он не может себе позволить, поэтому пришла идея создать ее своими руками из дерева. И настолько увлекся, что с головой ушел в работу. Все детали вырезаны вручную, поэтому каждая модель дорога для мастера по-своему.

Очень радует Айдара Елубае­ва интерес зарубежных гостей к национальному искусству. Во время выставки на Всемирных играх кочевников в Астане к нему подошли гости из Франции. Они очень хотели приобрести домбру. Оказалось, что французские гос­ти – поклонники Димаша, и им очень нравится, как виртуозно играет казахстанский исполнитель на национальном инструменте.

– Они очень боялись, что инструмент сломается в дороге. Я увидел в их глазах уважение к нашему искусству и традициям, а потому решил подарить им сувенирную домбру. Сам упаковал, чтобы они довезли подарок в целости и сохранности. В ответ они подарили мне значок фан-клуба Димаша во Франции, – рассказывает Айдар Елубаев.

В планах у мастера открыть собственную студию прикладного искусства и передать свое мастерство детям.

Вполне возможно, что мечта Айдара Болатказыевича скоро осуществится. В последнее время ему стали поступать предложения из сувенирных магазинов, а недавно на него с аналогичным предложением вышла и компания из Москвы. Здесь уже обычными инструментами не обойтись, нужны станки. Айдар Елубаев защитил свой проект в Палате предпринимателей и выиграл грант от государства в размере 5 млн тенге. А это значит, что мас­тер сможет наладить собственное дело, обучить ребят и совсем скоро на выставках мы увидим работы его учеников.

#искусство #мастерство #Айдар Елубаев #Бакытжамал Шапенова

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