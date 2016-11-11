Наша газета уже поднимала на своих страницах экологическую проблему, связанную с превышением нормативов предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе вокруг Актобе («КП» от 29 октября 2016 года. Статья «Откуда ветер дует?»). Напомним лишь, что, по данным АФ РГП «Казгидромет», в атмосферном воздухе областного центра только за первое полугодие установлено 57 случаев превышения ПДК по сероводороду, из которых 39 – высокого и 18 – экстравысокого загрязнения! И это, безусловно, не может не тревожить жителей. Поэтому экологи бьют тревогу, и для выяснения причин этого негативного явления, для изучения обстоятельств в регион даже приезжала целая группа мажилисменов – члены Комитета нижней палаты Парламента по вопросам экологии и природопользованию. С их участием было проведено выездное заседание. Парламентарии побывали на ряде объектов, которые являются источниками загрязнений и неприятного запаха. При этом пристальное внимание было обращено на состояние изношенных канализационно-очистных сооружений (КОС), пруда-накопителя АО «Акбулак», где, как установлено экологами, также не в меньшей степени наблюдается выделение сероводорода в местах примыкания самотечных участков к центральному коллектору, колодцев-гасителей, канализационных насосных станций. При этом выбросы сероводорода в атмосферный воздух от объектов АО «Акбулак» носят нередко залповый характер.

По словам руководителя АО Асана Ибраева, причины очевидные: КОС построен в 1981 году и был рассчитан на город с населением в 200–250 тыс. человек. С тех пор, как говорится, много воды утекло: число жителей областного центра увеличилось в два раза, возросло количество промышленных предприятий, которые свои стоки также сливают в общую канализационную сеть. С пруда-накопителя вся эта масса после очистки раз в год, в период паводка, сбрасывается в реку Илек. Это сооружение было спроектировано на очистку стоков в объеме 103 тыс. кубометров в сутки. За год сюда поступает порядка 18 млн кубометров. К сожалению, за период эксплуатации произошел износ объекта, технология полностью устарела. В 2008 году здесь по линии Министерства охраны окружающей среды проводилась реконструкция: были восстановлены здания, некоторое оборудование, но на сегодня технология далека от совершенства, и те стоки, которые поступают на очистные сооружения, просто не соответствуют необходимым параметрам качества, поскольку чрезмерно загрязнены, и КОС не способны все очищать.

В городе много сейчас таких предприятий, как СТО, мойки, столовые, парикмахерские, которые всю бытовую химию сливают в сеть. В последнее время совместно с экологами представители «Акбулака» начали регулярно проверять эти предприятия, обязывая их устанавливать локальные очистные установки. Город между тем продолжает расти, и сегодня нужно думать о перспективе расширения канализационно-очистных сооружений. По словам руководства АО «Акбулак», вопрос при этом заключается не в очередной реконструкции или косметическом ремонте объекта, а в полной модернизации с внедрением новых технологий, следуя международному опыту.

Несомненно, проблема изношенности КОС и других профильных объектов руководству области известна, и по возможности принимаются определенные меры. В частности, проведен тендер, и при содействии компании «Актюбграж­данпроект» совместно с зарубежными партнерами сегодня разрабатывается технико-экономическое обоснование нового проекта. В то же время для реконструкции КОС по до­очистке и обезвреживанию сточных вод из местного бюджета было изыскано 75 млн тенге. В текущем году намечено строительство 3 сливных станций стоимостью 336 млн тенге.

В сентябре уже начата реконструкция самотечной канализации в районе Жил­городка протяженностью 13,2 км, которая обойдется казне в 679,5 млн тенге. Проблема с загрязнением атмосферного воздуха взята на контроль и членами Комитета Мажилиса по экологии и недропользованию. Как прокомментировал ситуацию руководитель комитета Глеб Щегельский, парламентарии разделяют тревогу жителей региона. Поэтому давно назревший экологический вопрос требует безотлагательного решения. Сейчас стоит продумать: расширять эти очистные сооружения, для чего потребуется выделение определенных средств, или же достаточно применить отдельные виды химической и бактериальной очистки? Так или иначе на выездном заседании эти вопросы были обсуждены и приняты во внимание для дальнейшей проработки. По словам главы комитета, рассматривается также вопрос по очистке реки Илек от шестивалентного хрома. В пробном варианте такая работа была проведена в 2012 году по очистке 50 га. Для этих целей из республиканского бюджета было выделено порядка 900 млн тенге, и этот шаг неплохо себя оправдал. Поэтому комитет совместно с экологами региона, с представителями Минэнерго будет и дальше прорабатывать расширение этой программы.