​Куда текут грязные стоки?

592
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Наша газета уже поднимала на своих страницах экологическую проблему, связанную с превышением нормативов предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе вокруг Актобе («КП» от 29 октября 2016 года. Статья «Откуда ветер дует?»). Напомним лишь, что, по данным АФ РГП «Казгидромет», в атмосферном воздухе областного центра только за первое полугодие установлено 57 случаев превышения ПДК по сероводороду, из которых 39 – высокого и 18 – экстравысокого загрязнения! И это, безусловно, не может не тревожить жителей. Поэтому экологи бьют тревогу, и для выяснения причин этого негативного явления, для изучения обстоятельств в регион даже приезжала целая группа мажилисменов – члены Комитета нижней палаты Парламента по вопросам экологии и природопользованию. С их участием было проведено выездное заседание. Парламентарии побывали на ряде объектов, которые являются источниками загрязнений и неприятного запаха. При этом пристальное внимание было обращено на состояние изношенных канализационно-очистных сооружений (КОС), пруда-накопителя АО «Акбулак», где, как установлено экологами, также не в меньшей степени наблюдается выделение сероводорода в местах примыкания самотечных участков к центральному коллектору, колодцев-гасителей, канализационных насосных станций. При этом выбросы сероводорода в атмосферный воздух от объектов АО «Акбулак» носят нередко залповый характер.

По словам руководителя АО Асана Ибраева, причины очевидные: КОС построен в 1981 году и был рассчитан на город с населением в 200–250 тыс. человек. С тех пор, как говорится, много воды утекло: число жителей областного центра увеличилось в два раза, возросло количество промышленных предприятий, которые свои стоки также сливают в общую канализационную сеть. С пруда-накопителя вся эта масса после очистки раз в год, в период паводка, сбрасывается в реку Илек. Это сооружение было спроектировано на очистку стоков в объеме 103 тыс. кубометров в сутки. За год сюда поступает порядка 18 млн кубометров. К сожалению, за период эксплуатации произошел износ объекта, технология полностью устарела. В 2008 году здесь по линии Министерства охраны окружающей среды проводилась реконструкция: были восстановлены здания, некоторое оборудование, но на сегодня технология далека от совершенства, и те стоки, которые поступают на очистные сооружения, просто не соответствуют необходимым параметрам качества, поскольку чрезмерно загрязнены, и КОС не способны все очищать.

В городе много сейчас таких предприятий, как СТО, мойки, столовые, парикмахерские, которые всю бытовую химию сливают в сеть. В последнее время совместно с экологами представители «Акбулака» начали регулярно проверять эти предприятия, обязывая их устанавливать локальные очистные установки. Город между тем продолжает расти, и сегодня нужно думать о перспективе расширения канализационно-очистных сооружений. По словам руководства АО «Акбулак», вопрос при этом заключается не в очередной реконструкции или косметическом ремонте объекта, а в полной модернизации с внедрением новых технологий, следуя международному опыту.

Несомненно, проблема изношенности КОС и других профильных объектов руководству области известна, и по возможности принимаются определенные меры. В частности, проведен тендер, и при содействии компании «Актюбграж­данпроект» совместно с зарубежными партнерами сегодня разрабатывается технико-экономическое обоснование нового проекта. В то же время для реконструкции КОС по до­очистке и обезвреживанию сточных вод из местного бюджета было изыскано 75 млн тенге. В текущем году намечено строительство 3 сливных станций стоимостью 336 млн тенге.

В сентябре уже начата реконструкция самотечной канализации в районе Жил­городка протяженностью 13,2 км, которая обойдется казне в 679,5 млн тенге. Проблема с загрязнением атмосферного воздуха взята на контроль и членами Комитета Мажилиса по экологии и недропользованию. Как прокомментировал ситуацию руководитель комитета Глеб Щегельский, парламентарии разделяют тревогу жителей региона. Поэтому давно назревший экологический вопрос требует безотлагательного решения. Сейчас стоит продумать: расширять эти очистные сооружения, для чего потребуется выделение определенных средств, или же достаточно применить отдельные виды химической и бактериальной очистки? Так или иначе на выездном заседании эти вопросы были обсуждены и приняты во внимание для дальнейшей проработки. По словам главы комитета, рассматривается также вопрос по очистке реки Илек от шестивалентного хрома. В пробном варианте такая работа была проведена в 2012 году по очистке 50 га. Для этих целей из республиканского бюджета было выделено порядка 900 млн тенге, и этот шаг неплохо себя оправдал. Поэтому комитет совместно с экологами региона, с представителями Минэнерго будет и дальше прорабатывать расширение этой программы.

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
15 марта – День Конституции
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Дети снова играют в асыки!
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]