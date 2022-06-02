Культурный диалог

Государственный секретарь РК Ерлан Карин провел встречу со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также вопросы взаимодействия в рамках международных структур.

Стороны акцентировали внимание на воп­росах углубления взаимодействия в рамках Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.