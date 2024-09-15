Курсанты Военного института Сухопутных войск присягнули на верность Родине

Церемония приведения курсантов к Военной присяге прошла в алматинском парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев у Вечного огня

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В этом году в Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова поступили свыше 500 курсантов.

– Конкурс на место составил более трех человек, и с каждым годом количество желающих пройти обучение в нашем вузе только растет. Среди поступивших – свыше 90 солдат срочной службы, которые осознанно выбрали профессию защитника Отечества. Они были приняты без экзаменов по государственной программе «Срочник 2.0», – уточнил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК полковник Бауыржан Абиров.

В нынешнем наборе по 14 курсантов из Кыргызстана и Таджикистана, которые будут обучаться в рамках договора с государствами – участниками ОДКБ.

Поддержать будущих офицеров приехали ветераны Вооруженных сил, представители акимата Турксибского района, родные и близкие первокурсников.

Торжественное мероприятие завершилось показательными выступлениямитретьекурсников, продемонстрировавшихвыполнение строевых приемов с оружием.

После приведения к присяге первокурсники приняли поздравления родных и близких и отправились в первое увольнение.