Кузница музыкальных кадров

Статьи
75
Инна Нигмадзянова

Казахской специализированной музыкальной школе-интернату для одаренных детей им. Ахмета Жубанова исполняется 60 лет

фото Марлена Әшiр

Юбилейное торжество было отмечено праздничным концертом. Мероприятие состоялось в Almaty Theatre. Предваряя концерт­ную программу, министр культуры и информации Аида Балаева зачитала поздравительное письмо Президента
Касым-Жомарта Токаева.

«Музыкальная школа, открытая по инициативе выдающегося сына нашего народа Ахмета Жубанова, сформировала традиции воспитания одаренных детей. Выражаю глубокую признательность педагогам за вклад в сохранение, развитие и популяризацию казахского музыкального искусства. Уверен, что и в дальнейшем учебное заведение будет служить на благо страны, взращивать таланты и оставаться кузницей профессиональных музыкальных кадров», — говорится в письме Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил также, что яркие выступления и победы выпускников школы-интерната на ведущих международных сценах вызывают неподдельную гордость у соотечественников.

В числе гостей торжества были известные деятели искусства, но самыми главными участниками стали, конечно же, талантливые ученики школы, выступившие на сцене Almaty Theatre со своими лучшими концертными номерами.

– Школа была основана в 1964 году по инициативе композитора Ахмета Жубанова, – рассказывает директор школы, заслуженный деятель РК Нуркен Аширов. – Учебное заведение открыло свои двери для талантливых детей из сельской местности, чтобы дать им возможность приобщиться к европейскому и мировому музыкальному искусству.

За 60 лет школа подарила миру тысячи музыкантов, многие из которых являются лауреатами международных, республиканских конкурсов и фестивалей. Макпал Жунусова, Актоты Райымкулова, Беймбет Демеуов, Толкын Забирова, Асылбек Енсепов, Арман Жудебаев – выпускники знаменитой школы-интерната, которые и сегодня представляют Казахстан на международной арене и вносят значительный вклад в развитие национальной культуры. В данное время в школе обучаются около 500 юных талантов.

фото пресс-службы МКИ

Этот год богат на круглые даты. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы также празднует юбилей – музыкальному вузу исполнилось 80 лет. Старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов КНК Мурат Бисенгалиев поздравил педагогов и учеников школы с юбилеем:

– В свое время Ахмет Жубанов был и ректором консерватории, и руководил оркестром имени Курмангазы. Но самой главной и заветной его мечтой было открытие школы, где он хотел собрать талант­ливых детей со всех регионов Казахстана, из самых отдаленных аулов.

Учебное заведение готовит профессиональных музыкантов по следующим дисциплинам: «Скрипка и альт», «Виолончель и контрабас» «Специальное фортепиано», «Музыкально-теоретические дисциплины», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Обязательное фортепиано», «Хоровое дирижирование» и «Концертмейстерское мастерство».

#музыка #школа-интернат #Ахмет Жубанов #60 лет

Популярное

Все
В столице начали выпускать макароны без глютена
Супермаркеты Караганды завышали цены
Инвестиции в здоровье людей
«Умные» огни современного города
Посредников станет меньше
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Лица старого Уральска
Коммунальная перезагрузка
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Сказка про люрекс
Героический эпос в новом прочтении
В поисках Шерлока Холмса
Кузница музыкальных кадров
Тогызкумалак в Латинской Америке
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
Наступил студень
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Мы – из Казахстана!
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Наступил студень
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр…
Тогызкумалак в Латинской Америке
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]