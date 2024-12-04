Кузница музыкальных кадров

Юбилейное торжество было отмечено праздничным концертом. Мероприятие состоялось в Almaty Theatre. Предваряя концерт­ную программу, министр культуры и информации Аида Балаева зачитала поздравительное письмо Президента

Касым-Жомарта Токаева.

«Музыкальная школа, открытая по инициативе выдающегося сына нашего народа Ахмета Жубанова, сформировала традиции воспитания одаренных детей. Выражаю глубокую признательность педагогам за вклад в сохранение, развитие и популяризацию казахского музыкального искусства. Уверен, что и в дальнейшем учебное заведение будет служить на благо страны, взращивать таланты и оставаться кузницей профессиональных музыкальных кадров», — говорится в письме Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил также, что яркие выступления и победы выпускников школы-интерната на ведущих международных сценах вызывают неподдельную гордость у соотечественников.

В числе гостей торжества были известные деятели искусства, но самыми главными участниками стали, конечно же, талантливые ученики школы, выступившие на сцене Almaty Theatre со своими лучшими концертными номерами.

– Школа была основана в 1964 году по инициативе композитора Ахмета Жубанова, – рассказывает директор школы, заслуженный деятель РК Нуркен Аширов. – Учебное заведение открыло свои двери для талантливых детей из сельской местности, чтобы дать им возможность приобщиться к европейскому и мировому музыкальному искусству.

За 60 лет школа подарила миру тысячи музыкантов, многие из которых являются лауреатами международных, республиканских конкурсов и фестивалей. Макпал Жунусова, Актоты Райымкулова, Беймбет Демеуов, Толкын Забирова, Асылбек Енсепов, Арман Жудебаев – выпускники знаменитой школы-интерната, которые и сегодня представляют Казахстан на международной арене и вносят значительный вклад в развитие национальной культуры. В данное время в школе обучаются около 500 юных талантов.

фото пресс-службы МКИ

Этот год богат на круглые даты. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы также празднует юбилей – музыкальному вузу исполнилось 80 лет. Старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов КНК Мурат Бисенгалиев поздравил педагогов и учеников школы с юбилеем:

– В свое время Ахмет Жубанов был и ректором консерватории, и руководил оркестром имени Курмангазы. Но самой главной и заветной его мечтой было открытие школы, где он хотел собрать талант­ливых детей со всех регионов Казахстана, из самых отдаленных аулов.

Учебное заведение готовит профессиональных музыкантов по следующим дисциплинам: «Скрипка и альт», «Виолончель и контрабас» «Специальное фортепиано», «Музыкально-теоретические дисциплины», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Обязательное фортепиано», «Хоровое дирижирование» и «Концертмейстерское мастерство».