"Квартира за 5 тысяч тенге": очередную финпирамиду разоблачили в Казахстане

Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя» расследуется в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Департамент АФМ по Шымкенту установил, что компания обещала гражданам помощь в получении жилья.

«По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5 тысяч тенге и далее должен привлечь 5 и более лиц. После привлечения людей вкладчику возвращают внесенную им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. Достигнув определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге», – рассказали в ведомстве.

В агентстве напомнили, что за создание финансовых (инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

«Призываем граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок. Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «AYBA-Жанұя», просим обратиться по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7252) 77-14-48, 8-778-628-51-16», – призвало казахстанцев АФМ.