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КВИ снова наступает
Азамат Сулейменов

За сутки Мангистауская область перешла из «желтой» в «красную» зону опасности распространения коронавирусной инфекции.

Эпидемиологическая ситуация в регионе нестабильна и находится на постоянном контроле. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

За сутки КВИ выявлена более чем у 170 человек по области. Больше половины из них – жители областного центра Актау. По мнению главного санитарного врача области, причиной увеличения числа заболевших послужили новогодние праздники.

– Из числа зарегистрированных больных госпитализированы 28, остальные находятся на домашнем лечении. В целом эпидемиологическая ситуация в регионе остается нестабильной. Одним из способов избежать распространения коронавирусной инфекции является вакцинация. Поэтому призываем жителей, которые не были привиты, вакцинироваться. Также следует помнить и о ревакцинации. Необходимо строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции, а также применение антисептиков, – говорит Газиз Надуев.

На сегодня по области первым компонентом вакцины привиты 192 762 человека (49,6%), вторым компонентом – 175 117 человек (45,0%). Ревакцинацию прошли 10 145 человек.

В связи с ростом численности заболевших в Мангистау усилят ограничительные карантинные меры. Такое решение было принято на заседании регионального штаба по недопущению распространения КВИ на территории области. В ходе собрания члены оперативного штаба обсудили пакет ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

– Эпидемиологическая ситуация региона находится на постоянном контроле. За последние 6 суток резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, с 29 декабря по 4 января опасным вирусом заразились 25 человек, с 5 по 11 января – 289 человек. В инфекционных больницах области получают лечение 73 пациента. В реанимационных отделениях лечатся
5 пациентов. Учитывая резкий рост заболеваемости, в скором времени будет обнародовано новое постановление главного санитарного врача области, – отметила заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова.

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