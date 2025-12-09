Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи исключительных прав на товарный знак «Всемирные игры кочевников» в собственность государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении глава кабмина подчеркнул ключевую роль игр.

«Сегодня мы являемся свидетелями очень важного события. Всемирные игры кочевников стали одной из крупнейших мировых площадок по популяризации этнокультуры, ценностей кочевой цивилизации и традиционного спорта. Этот проект сегодня — подлинный национальный бренд Кыргызстана, флагман культурной дипломатии нашего государства и важный символ международного авторитета», — сказал он.

Адылбек Касымалиев напомнил, что игры успешно проводились в Кыргызстане в 2014, 2016 и 2018 годах, вызвав огромный интерес мирового сообщества. После этого эстафету принимали Турция (2022) и Казахстан (2024), также получив высокую оценку на международной арене. VI Всемирные игры кочевников в 2026 году вновь пройдут в Кыргызстане, и государство активно готовится принять гостей со всего мира.

Особую благодарность глава кабмина выразил руководителю проекта «Всемирные игры кочевников» Акибаеву Асхату за закладку основ и значительный вклад в становление игр как национального бренда.

По словам Адылбека Касымалиева, передача исключительных прав на товарный знак государству укрепит институциональные и правовые основы игр и расширит возможности для проведения устойчивой государственной политики:

«Мы создадим все условия для развития Всемирных игр кочевников. Проведение VI Игр 2026 года на уровне, отвечающем высоким международным стандартам, — одна из наших приоритетных целей. Игры — это не просто спортивное соревнование. Это площадка мира, единства, дружбы народов, межцивилизационный мост, уважающий исторические корни человечества и объединяющий многие народы».

Передача бренда государству, подчеркнул он, еще больше укрепит позицию Кыргызстана в мировой культурной и спортивной политике.