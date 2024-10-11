Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Оригиналы ценных реликвий были обнаружены археологами Хорезмской археолого-этнографической экспедиции во время раскопок, проведенных в 1959 году на могильнике Южный Тугискен, расположенном на левом берегу русла Сырдарьи в Кармакшинском районе. Некрополь, состоящий из северного и южного комплексов, относится к эпохе поздней бронзы.

фото из архива музея

Авторами реконструкций «Түгіскен көсемі» (VII–V вв. до н. э.) и «Жетіасар ақсүйек әйелі» (II–IV вв. до н. э.) стали известные археологи страны – директор филиала Инсти­тута археологии им. А. Х. Маргулана в Астане Азилхан Тажекеев и глава Казахского научно-исследовательского проектного института материальной культуры в Алматы Ринат Кутдусов.

– Реконструкции позволяют воссоздать жизнь наших предков. Копия «Түгіскен көсемі» («Вождь Тугискена») выполнена на основе останков сакского вождя и полнос­тью соответствует оригиналам. Изготовлены меч, чехол, лук, стрелы с бронзовыми наконечниками, золотые изделия и другие элементы одежды, точь-в-точь повторяющие те, что найдены во время раскопок, – рассказывает Ринат Кутдусов.

Одежда «Жетіасар ақсүйек әйелі» («Аристократка Жетиасара») также создана на основе артефактов, найденных в ходе раскопок.

– На основании антропологических материалов Жетиасарской культуры мы полностью восстановили образ, подчеркивающий статус женщины в обществе и высокий уровень культуры того времени, – говорит Азилхан Тажекеев. – Ей примерно 27–30 лет, возраст спрогнозирован по итогам ранних раскопок. Так, при исследовании вскрытых 650 захоронений в 50 городищах Жетиасарской культуры были погребены молодые люди в возрасте до 40 лет. Ученые предполагают, что это средний возраст жизни того периода. Хорезмская экспедиция, работавшая на территории нашей области с 1946 по 1990 год, нашла очень много образцов одеж­ды, по которым были сделаны их графические реконст­рукции. По ним мы и создали наряд этой степной арис­тократки.

Археолог отметил, что выкройка костюма, способ его пошива не утратили своей актуальности и в наши дни. В ходе раскопок на платье и сапогах были обнаружены два украшения. Также найдены пояс, ювелирные изделия, два ожерелья, а в личной сумочке женщины были предметы гигиены – маленький ножичек, зеркало, пинцет, зубочистка, расческа и мел, возможно, для припудривания лица. На некоторых предметах видны печати в форме растений и животных. Реконструкция «Жетіасар ақсүйек әйелі» проведена вместе с известным художником-реставратором Халиоллой Ахметжаном, который имеет богатый опыт работы с экс­понатами в музеях Усть-Каменогорска, Актобе и других городов.

Специалисты отметили, что сейчас в Казахстане работа по развитию музейной деятельности активно идет в тех регионах, где проекты имеют финансовую поддержку.

– Мы занимаемся наукой, изу­чающей историческое прошлое человечества по памятникам материальной культуры, – отмечает Ринат Кутдусов. – Вот у нас все говорят: нужно развивать туризм. Но для этого необходимо предоставить туристу уникальный готовый продукт. А историческая информация должна быть максимально достоверной, точной и привлекательной. К примеру, Узбекистан на протяжении 70 лет проводит реконструкцию городищ и объек­тов Самарканда, Хивы, Бухары и других городов. Это продукт не одного дня, а планомерная и долгосрочная работа, начавшаяся во времена СССР. Соседи продолжительное время вкладывали средства, и сегодня это целая индустрия. Поэтому Узбекистан – № 1 среди стран Центральной Азии в сфере туризма.

Отметим, в Приаралье это вторая презентация реконструкций «золотых людей» за последние 10 месяцев. В декабре 2023 года в рамках Дней искусства Кызылординской области в Астане на выставке «Земля Сыра – колыбель тюркской цивилизации» были представлены два редких исторических экспоната – копии «Воина Чирик-Рабата» и «Царицы Сыганак». Их скульптурные образы были созданы учеными-археологами Жолдасбеком Курманкуловым и Азилханом Тажекеевым, реставратором Крымом Алтынбековым, учеными Айсулу Жаппарбергенкызы (Узбекистан) и Людмилой Макласовой (Татарстан).

Как рассказала руководитель областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова, объявленный в регионе Год духовности выдался насыщенным на культурные события:

– По поручению главы региона Нурлыбека Налибаева результаты археологических исследований были запущены в научный оборот. Реконструкции «золотых людей» – это плод многолетней кропотливой работы ученых-­археологов. Особо отмечу вклад нашего земляка Азилхана Тажекеева, который долгие годы исследовал древние исторические оригиналы в зарубежных музеях и архивах. В 2018 году в наш музей сдано 25 томов его исследований, выпущены две книги по находкам Хорезмской экспедиции. Сегодня все воссозданные уникальные образы исторических личностей открывают путь к более глубокому познанию богатого культурного наследия области и приоткрывают двери к еще неизведанным тайнам древности.

По мнению научного секретаря музея Асхата Сайлау, пополнение фонда четырьмя «золотыми людьми» за год – это большое событие на всем научно-культурном пространстве Казахстана.

– После распада СССР с 1992 года Россия стала правопреемником экс­понатов, находящихся в ее музеях. Так, реликвии, некогда найденные в Приаралье, остались в запасниках и коллекциях Музея этнологии и антропологии, Музея истории Востока и Института археологии. Нам теперь приходится обходиться копиями ценнейших артефактов. Это один из форматов наглядной демонстрации экспонатов, – сказал эксперт.

На вопрос, нельзя ли возвратить на родину оригиналы, специалис­ты ответили, что такое вряд ли возможно.

– Вернуть нельзя, единственный выход – создание копий, – рассуж­дает Азилхан Тажекеев. – А еще нам нужно растить высококвалифицированные кадры. Специалистов археологии и этнографии нужно отправлять на учебу и стажировку в зарубежные научные институты и музеи, чтобы там они исследовали и другие неизвестные нам артефакты. Вопрос возврата оригиналов, наверное, нужно решать на высшем государственном уровне. А для начала, к примеру, в рамках обмена опытом можно организовать долгосрочную выставку таких ценных артефактов. Пусть даже не в Кызылорде, можно в Алматы и Астане. Это уже будет считаться успехом.

В презентации выставочных образцов «Түгіскен көсемі» и «Жетіасар ақсүйек әйелі» приняли участие представители интеллигенции области, ученые-археологи, этнографы, историки, специалисты Научного центра археологии и этнографии, которые также высказали свои предложения и мнения по вопросам развития музейного фонда.

#Кызылординская область #музей #Туран

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