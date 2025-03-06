Лагеря бездомных уберут в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп потребовал от мэра Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все лагеря бездомных в городе. Об этом 5 марта он сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Мы уведомили мэра Вашингтона, что она должна убрать все неприглядные лагеря бездомных в городе, в частности те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома», — написал американский лидер.

Он также добавил, что город должен стать «чистым и безопасным».

Ранее стало известно, во сколько бизнесменам обойдется ужин с президентом Трампом.