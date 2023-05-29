Латиница Шонанова

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Жанат Сисекенова

Редкие книги представлены на книжной выставке в Актобе. Одна из них – «Самоучитель казахского языка для русских» Телжана Шонанова, просветителя, попавшего под каток сталинских репрессий.

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Книжная выставка «Құнды кітап – музейде» была организована Актюбинским областным историко-краеведческим музеем. В фонде научной библиотеки при музее более 28 тыс. книг. На этот раз было принято решение выставить исторические, археологические, этнографические издания. Большой интерес вызвали, в частности, биографии Бауыржана Момышулы и Розы Баглановой.

– Мы хотим пробудить интерес у молодого поколения к познанию прошлого и настоящего, к истории и культуре Казахстана через литературу. Одна из особо ценных книг – казахский перевод Корана, опубликованный в октяб­ре 1990 года в Пекине Газизом и Макашем, сыновья­ми Акыта Карымсакова. Кстати, неизданный перевод самого Акыта Карымсакова был утерян вместе с другими рукописями в ходе репрессий 1939 года в Восточном Туркестане. Бережно хранится в нашем музее и экземп­ляр «Құран Кәрімнің қазақша мағынасы және түсінігі» писателя, исследователя религии Халифа Алтая, – рассказывает библио­текарь Майра Сулейменова.

Огромное внимание привлекли скромные брошюры, написанные Телжаном Шонановым. Они были выставлены под стеклом, но так хотелось полистать написанные на латинице «Самоучитель казахского языка для русских», «Орыстар үшін қазақша әліппе», «Сауаттан», «Жаңалыққа жетекші», «Әліппе»...

Представителям СМИ было разрешено пройти в научную библио­теку. Кстати, доступ сюда имеют только ученые. Здесь перед журналистами разложили несколько книжек, изданных в период с 1928 по 1933 год в Кызыл­орде, написанных на латинице. Краевед, историк Бек­арыстан Мырзабай приобрел их на одной из научно-практических конференций в Алматы, копиями безвозмездно поделился с музеем.

Но прежде следует сделать небольшое отступление, чтобы рассказать об их авторе, основываясь на данных, изложенных в энцик­лопедии «Ақтөбе – қутты мекен».

Телжан Шонанов родился 17 декабря 1894 года в ауле № 4 Иргизского уезда. С 1908 по 1912 год учился в иргизской русско-казахской школе. Образование продолжил в Казахском институте народного просвещения в Оренбурге. В студенческие годы активно участвовал в работе общества «Игілік», основной деятельностью которого было просвещение казахской молодежи. Печатался в газете «Қазақ».

С 1916 года работал учителем в Иргизском уезде. На Втором Всеказахском съезде, состоявшемся в декабре 1917 года, вошел в состав учебной комиссии Алаш Орды. В 1921-м был арестован в Иргизе и находился под следствием в органах ОГПУ.

В 1922-м был освобожден, после чего четыре года занимал долж­ность в академическом центре при Наркомате просвещения в Оренбурге. В 1926–1929 годах преподавал в Институте народного просвещения в Кызылорде.

В 1923-м вошел в состав Общества исследования Казахского края. Поз­же избирался председателем секции истории и этно­графии данного объединения. В 1926-м участвовал в работе Всесоюзного съезда тюркологов в Баку. По окончании съезда вошел в состав республиканского комитета по пропаганде латиницы.

В 1929-м он переехал в Алма-Ату, работал в Наркомате просвещения Казахской АССР. До 1934 года преподавал в Казахском педагогическом институте, писал школьные учебники и учебные программы. С 1935-го работал доцентом кафедры казахского языка в КазГУ.

За период с 1923 по 1937 год написал 32 учебника, 72 статьи. 20 июля 1937 года был арестован. Первого ноября на него составили обвинительное заключение.

Телжан Шонанов был осужден по статье 58-11 (участие в контрреволюционной организации), а также по статьям 58-2-7-8-13 (участие в диверсиях, терроре, а также в непосредственном учас­тии в расправе над революционными рабочими и крестьянами). 27 февраля 1938 года ему вынес­ли приговор «тройки» Военной коллегии Верховного суда СССР. В тот же день расстреляли.

18 сентября 1992 года он был реабилитирован. Телжан Шонанов прожил всего 44 года. За короткую жизнь успел внести большой вклад в развитие казахского языка. Велика его заслуга в обучении родному языку людей других национальностей. К упомянутым учебникам можно добавить «Тіл дамыту», «Қазақ тілі. Грамматика мен емле», написанных на латинице по правилам грамматики того времени.

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