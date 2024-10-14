Лауреатов госпремии имени Абая объявят ко Дню Республики

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Государственный советник провел итоговое заседание Комиссии по присуждению государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось итоговое заседание Комиссии по присуждению госпремии в области литературы и искусства имени Абая 2024 года.

Членами комиссии из числа представителей творческой интеллигенции Казахстана была рассмотрена 21 работа в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедшая во второй этап конкурса госпремии имени Абая.

В ходе заседания был заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.

Затем по результатам тайного голосования комиссией были определены соискатели на присуждение государственной премии  в области литературы и искусства имени Абая 2024 года. Эти кандидатуры будут рекомендованы главе государства.

Награждение лауреатов государственной премии будет приурочено к празднованию Дня Республики.

#культура #литература #госпремия

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