Лауреатов госпремии имени Абая объявят ко Дню Республики

Государственный советник провел итоговое заседание Комиссии по присуждению государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось итоговое заседание Комиссии по присуждению госпремии в области литературы и искусства имени Абая 2024 года.
Членами комиссии из числа представителей творческой интеллигенции Казахстана была рассмотрена 21 работа в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедшая во второй этап конкурса госпремии имени Абая.
В ходе заседания был заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.
Затем по результатам тайного голосования комиссией были определены соискатели на присуждение государственной премии в области литературы и искусства имени Абая 2024 года. Эти кандидатуры будут рекомендованы главе государства.
Награждение лауреатов государственной премии будет приурочено к празднованию Дня Республики.