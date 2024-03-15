Лайфхак из прошлого Общество 15 марта 2024 г. 1:00 1 Валентина Мелехова Хитрые приспособления, используемые в быту человеком эпохи бронзы, отыскали костанайские археологи. фото Ирины Шевниной Укрепленное поселение Камысты, расположенное на окраине ныне Денисовского района Костанайской области, – уникальнейший памятник истории. Подобных ему во всей стране не сыскать. Конечно же, металлургические поселения бронзового века имеются в Казахстане, но все они принадлежат позднему периоду – андроновскому. Камысты же относится к более раннему, синташтинско-петровскому времени, является одним из 30 памятников, сосредоточенных в основном на территории современной России и объединенных учеными под общим названием Страна городов. Аркаим считается самым известным в этом списке городищем и первым, изученным археологами. Камысты в народе окрестили казахстанским Аркаимом. Это поселение было обнаружено в конце ХХ века при дешифровке аэрофотосъемок Северного Казахстана и Южного Урала. Однако изучать его начали только спустя три десятилетия. В 2021 году археологи занимались разведкой, а через год начали «копать», что оказалось делом не из легких. Все из-за аварийного состояния памятника. Поле неоднократно распахивали, потому-то протогород, существовавший более четырех тысяч лет назад, оказался как на ладони. Именно поэтому его и удалось обнаружить. Ученые предполагают, что таких городищ было куда больше, просто они затерялись под землей, и даже с высоты птичьего полета их больше не видно. Конструктивные особенности За два сезона кропотливых полевых работ археологи исследовали более 800 кв. м и обнаружили порядка 8 000 любопытных артефактов. В их числе большое количество керамических, каменных и костяных изделий: от наконечников до тупиков для выделки кожи. Куча сюрпризов ждала ученых в жилище, которое в прошлом сезоне археологи выкопали полностью. – Подобные места проживания называют поселениями металлургов, поскольку в каждом жилище обязательно есть печь и колодец. Когда только открыли города, это была своего рода загадка. И только спустя какое-то время поняли, что это связано с металлургическим производством. То есть колодцы предназначались не для того, чтобы воду из них пить, а для технологических целей. Есть реконструкция медеплавильных печей, в которых колодцы выполняют роль мехов. За счет этой естественной циркуляции в печь подавался воздух, чтобы увеличить температуру, необходимую для плавления руды, – пояснил заведующий археологической лабораторией кандидат исторических наук Андрей Логвин. Традиционно в каждом жилище протогорода находят по одному колодцу, костанайские же археологи обнаружили сразу три. Причем один из них был засыпан отходами металлургического производства. Ученые считают, что он был самым первым, построенным еще синташтинцами. Ну а поскольку со временем он отслужил свой срок и уже не мог использоваться для воды, их потомки – петровцы – вырыли два новых спаренных между собой колодца, а старый превратили в выгребную яму. – Судя по этим находкам, жилище, да и в целом поселение Камысты было обитаемо примерно 300 лет. Оно было организовано еще в эпоху синташты, а затем перешло по наследству петровцам. Это видно по конструкциям и сооружениям. Даже жилище, которое мы исследовали, было перестроено в петровскую эпоху. Почему возникла такая необходимость? Сложно сказать. Возможно, петровцы хотели расширить имеющиеся постройки или что-то обрушилось, а может, сгорело. Кстати, мы обнаружили следы пожаров. В общем, постройки у петровцев примерно такие же, что и у синташты: наземные, прямоугольные с закругленными углами, только повернуты в другую сторону. Жилища строились из дерева примерно по 100 квадратных метров каждое, – рассказала археолог кандидат исторических наук Ирина Шевнина. Сколько всего домов было построено в эпоху бронзы в поселении Камысты, ученые точно пока сказать не могут. Откапывать древности – трудоемкий и времязатратный процесс. К примеру, Николай Виноградов исследовал аналогичное синташтинское поселение Устье под Челябинском порядка 20 лет, а на раскопки Аркаима ушло и того больше – четверть века. Так что местные археологи только в самом начале пути. Но благодаря информации, добытой российскими коллегами при раскопках протогородов, можно предположить, что синташтинцами в казахстанской степи было возведено около двух-трех десятков жилищ. Премудрости бытия Пожалуй, сенсационным открытием стали находки костанайских археологов, связанные с бытовыми хитростями древних людей, живших в эпоху бронзы в поселении Камысты. Оказалось, что синташтинцы и петровцы, с которыми ученые связывают загадочных индоариев, не только явили миру колесницы и лошадей, но еще и придумали, как сегодня говорят, лайфхаки, дошедшие до наших дней, правда, в несколько измененном виде. К примеру, в жилище рядом со старым колодцем обнаружен холодильник. Он представляет собой глубокую яму, в которую помещен сосуд примерно 40 см высотой и 30 см в диаметре. Это обычный глиняный плоскодонный горшок, подобный древнерусским котелкам. – Сначала мы подумали, что это столбовая яма. А когда наткнулись на крупный сосуд, в котором уложены бараньи кости, мы поняли, что это своего рода холодильник. То есть такой вот лайфхак для хранения продуктов из эпохи бронзы. Надо полагать, что именно отсюда и пошли погреба, которые и поныне используют в деревнях, да и в городах жители частного сектора. Но что интересно: мы с таким холодильником столкнулись впервые и, пролистав археологическую литературу, таких аналогов нигде не нашли, – поделилась Ирина Шевнина. Человеком бронзового века была придумана и ливневая канализация. В поселении Камысты археологи откопали фрагменты такой конструкции. – Рядом с жилищем обнаружили небольшой ров со столбовыми ямами и поняли, что это часть ливневой канализации. Для каких-то других целей подобные конструкции вряд ли можно использовать. Это точно не оборонительный ров, поскольку он очень узкий, но глубокий и проходит возле жилища, параллельно строению, значит, был предназначен для отвода дождевых и талых вод. Это своеобразный прототип современной канализации. Получается, что столь продуманные вещи древние строители делали много веков назад, и их инженерной мыслью мы пользуемся по сей день. Без подобных конструкций в той местности жить просто невозможно. В доказательство этого как раз во время раскопок шли сильные дожди и все ямы и углубления неделями стояли в воде, – продолжает Ирина Шевнина. Среди частых находок на подобных поселениях – погребения младенцев. Костанайским археологам удалось обнаружить три таких захоронения. Вокруг них выдвигается много версий, и самая ходовая – строительные жертвы. Доподлинно известно, что подобные обряды существовали в древности у многих народов. В той же Англии при возведении замков людей часто замуровывали в стены. Считалось, что таким образом будущее строение будет защищено от различных невзгод. Отсюда и название – строительные жертвы. Ну а среди неразгаданных тайн – найденные символы, благодаря которым прошлый сезон археологи назвали годом знаков. Один из них – треугольный камень, на котором выбит круг, а в нем крест – ученые связывают с колесницами. А вот другой – крест внутри квадрата, выцарапанный на кости, – пока остается загадкой. Подобные артефакты издревле относят к солярным символам. Но вот что конкретно они обозначают? Археологи теряются в догадках. Письменности в эпоху бронзы не было, не оставили синташтинцы и петровцы инструкции, как египтяне, что к чему и как использовать, поэтому зачастую некоторые вещи ученым приходится додумывать. Свято место пусто не бывает Раскопки на поселении Камысты вызвали небывалый интерес у общественности. Прошлый сезон ознаменовался наплывом посетителей, желающих увидеть находки бронзового века. Студенты, школьники, американские ученые, пограничники, да и просто обычные люди – для всех были организованы ежедневные экскурсии. А вот шаманы и экстрасенсы, съехавшиеся к месту исследования поселения Камысты, в один голос утверждали: здесь царит положительная энергетика и духи очень довольны тем, чем занимаются археологи, и настоятельно советовали продолжать. Вот только управление культуры Костанайской области, при чьей финансовой поддержке и проводились раскопки, вдруг отказалось вкладывать бюджетные деньги в дальнейшие исследования. И очень жаль, ведь поселение Камысты – гордость региона, которое можно было раскрутить, подобно Аркаиму, как туристический маршрут. Тем более все необходимое здесь имеется: в селе еще функционируют два хозяйства, живут люди, есть электричество, вода. Впрочем, одна дверь закрылась, другая открылась. И исследованием костанайского памятника заинтересовался алматинский Институт археологии им. А. Маргулана, который и станет официальным спонсором раскопок в предстоящем сезоне. А значит, впереди нас ждет еще много сюрпризов и сенсационных открытий. #история #раскопки #археология #поселение Камысты