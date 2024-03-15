Лайфхак из прошлого

Укрепленное поселение Камыс­ты, расположенное на окраи­не ныне Денисовского района Костанайской области, – уникальнейший памятник истории. Подобных ему во всей стране не сыскать. Конечно же, металлургические поселения бронзового века имеются в Казахстане, но все они принадлежат позднему периоду – андроновскому. Камысты же относится к более раннему, синташтинско-петровскому времени, является одним из 30 памятников, сосредоточенных в основном на территории современной России и объединенных учеными под общим наз­ванием Страна городов. Аркаим считается самым известным в этом списке городищем и первым, изученным археологами.

Камысты в народе окрестили казахстанским Аркаимом. Это поселение было обнаружено в конце ХХ века при дешифровке аэрофото­съемок Северного Казахстана и Южного Урала. Однако изучать его начали только спустя три десятилетия. В 2021 году археологи занимались разведкой, а через год начали «копать», что оказалось делом не из легких. Все из-за аварийного состояния памятника. Поле неоднократно распахивали, потому-то протогород, существовавший более четырех тысяч лет назад, оказался как на ладони. Именно поэтому его и удалось обнаружить. Ученые предполагают, что таких городищ было куда больше, просто они затерялись под землей, и даже с высоты птичьего полета их больше не видно.

Конструктивные особенности

За два сезона кропотливых полевых работ археологи исследовали более 800 кв. м и обнаружили порядка 8 000 любопытных артефактов. В их числе большое количество керамических, каменных и костяных изделий: от наконечников до тупиков для выделки кожи.

Куча сюрпризов ждала ученых в жилище, которое в прошлом сезоне археологи выкопали полностью.

– Подобные места проживания называют поселениями металлургов, поскольку в каждом жилище обязательно есть печь и колодец. Когда только открыли города, это была своего рода загадка. И только спустя какое-то время поняли, что это связано с металлургическим производством. То есть колодцы предназначались не для того, чтобы воду из них пить, а для технологических целей. Есть реконструкция медеплавильных печей, в которых колодцы выполняют роль мехов. За счет этой естественной циркуляции в печь подавался воздух, чтобы увеличить температуру, необходимую для плавления руды, – пояснил заведующий археологической лабораторией кандидат исторических наук Андрей Логвин.

Традиционно в каждом жилище протогорода находят по одному колодцу, костанайские же археологи обнаружили сразу три. Причем один из них был засыпан отходами металлургического произ­водства. Ученые считают, что он был самым первым, построенным еще синташтинцами. Ну а поскольку со временем он отслужил свой срок и уже не мог использоваться для воды, их потомки – петровцы – вырыли два новых спаренных между собой колодца, а старый превратили в выгребную яму.

– Судя по этим находкам, жилище, да и в целом поселение Камысты было обитаемо примерно 300 лет. Оно было организовано еще в эпоху синташты, а затем перешло по наследству петровцам. Это видно по конструкциям и сооружениям. Даже жилище, которое мы исследовали, было перестроено в петровскую эпоху. Почему возникла такая необходимость? Сложно сказать. Возможно, петровцы хотели расширить имеющиеся постройки или что-то обрушилось, а может, сгорело. Кстати, мы обнаружили следы пожаров. В общем, постройки у петровцев примерно такие же, что и у синташты: наземные, прямоугольные с закругленными углами, только повернуты в другую сторону. Жилища строились из дерева примерно по 100 квадратных метров каждое, – рассказала археолог кандидат исторических наук Ирина Шевнина.

Сколько всего домов было пост­роено в эпоху бронзы в поселении Камысты, ученые точно пока сказать не могут. Откапывать древности – трудоемкий и времязатратный процесс. К примеру, Николай Виноградов исследовал аналогичное синташтинское поселение Устье под Челябинском порядка 20 лет, а на раскопки Аркаима ушло и того больше – четверть века. Так что местные археологи только в самом начале пути. Но благодаря информации, добытой российскими коллегами при раскопках протогородов, можно предположить, что синташтинцами в казахстанской степи было возведено около двух-трех десятков жилищ.

Премудрости бытия

Пожалуй, сенсационным открытием стали находки костанайских археологов, связанные с бытовыми хитростями древних людей, живших в эпоху бронзы в поселении Камысты. Оказалось, что синташтинцы и петровцы, с которыми ученые связывают загадочных индоариев, не только явили миру колесницы и лошадей, но еще и придумали, как сегодня говорят, лайфхаки, дошедшие до наших дней, правда, в несколько измененном виде.

К примеру, в жилище рядом со старым колодцем обнаружен холодильник. Он представляет собой глубокую яму, в которую помещен сосуд примерно 40 см высотой и 30 см в диаметре. Это обычный глиняный плоскодонный горшок, подобный древнерусским котелкам.

– Сначала мы подумали, что это столбовая яма. А когда наткнулись на крупный сосуд, в котором уложены бараньи кости, мы поняли, что это своего рода холодильник. То есть такой вот лайфхак для хранения продуктов из эпохи бронзы. Надо полагать, что именно отсюда и пошли погреба, которые и поныне используют в деревнях, да и в городах жители частного сектора. Но что интересно: мы с таким холодильником столкнулись впервые и, пролистав археологическую литературу, таких аналогов нигде не нашли, – поделилась Ирина Шевнина.

Человеком бронзового века была придумана и ливневая канализация. В поселении Камысты археологи откопали фрагменты такой конструкции.

– Рядом с жилищем обнаружили небольшой ров со столбовыми ямами и поняли, что это часть ливневой канализации. Для каких-то других целей подобные конструкции вряд ли можно использовать. Это точно не оборонительный ров, поскольку он очень узкий, но глубокий и проходит возле жилища, параллельно строению, значит, был предназначен для отвода дождевых и талых вод. Это своеобразный прототип современной канализации. Получается, что столь продуманные вещи древние строители делали много веков назад, и их инженерной мыслью мы пользуемся по сей день. Без подобных конструкций в той местности жить просто невозможно. В доказательство этого как раз во время раскопок шли сильные дожди и все ямы и углубления неделями стояли в воде, – продолжает Ирина Шевнина.

Среди частых находок на подобных поселениях – погребения младенцев. Костанайским археологам удалось обнаружить три таких захоронения. Вокруг них выдвигается много версий, и самая ходовая – строительные жертвы. Доподлинно известно, что подобные обряды существовали в древности у многих народов. В той же Англии при возведении замков людей часто замуровывали в стены. Считалось, что таким образом будущее строение будет защищено от различных невзгод. Отсюда и название – строительные жертвы.

Ну а среди неразгаданных тайн – найденные символы, благодаря которым прошлый сезон археологи назвали годом знаков. Один из них – треугольный камень, на котором выбит круг, а в нем крест – ученые связывают с колесницами. А вот другой – крест внутри квадрата, выцарапанный на кости, – пока остается загадкой. Подобные артефакты издревле относят к солярным символам. Но вот что конкретно они обозначают? Археологи теряются в догадках. Письменности в эпоху бронзы не было, не оставили синташтинцы и петровцы инструкции, как египтяне, что к чему и как использовать, поэтому зачастую некоторые вещи ученым приходится додумывать.

Свято место пусто не бывает

Раскопки на поселении Камыс­ты вызвали небывалый интерес у общественности. Прошлый сезон ознаменовался наплывом посетителей, желающих увидеть находки бронзового века. Студенты, школьники, американские ученые, пограничники, да и просто обычные люди – для всех были организованы ежедневные экскурсии. А вот шаманы и экстрасенсы, съехавшиеся к месту исследования поселения Камысты, в один голос утверждали: здесь царит положительная энергетика и духи очень довольны тем, чем занимаются археологи, и настоя­тельно советовали продолжать.

Вот только управление культуры Костанайской области, при чьей финансовой поддержке и проводились раскопки, вдруг отказалось вкладывать бюджетные деньги в дальнейшие исследования. И очень жаль, ведь поселение Камысты – гордость региона, которое можно было раскрутить, подобно Аркаиму, как туристический маршрут. Тем более все необходимое здесь имеется: в селе еще функционируют два хозяйства, живут люди, есть электричество, вода.

Впрочем, одна дверь закрылась, другая открылась. И исследованием костанайского памятника заинтересовался алматинский Институт археологии им. А. Маргулана, который и станет официальным спонсором раскопок в предстоя­щем сезоне. А значит, впереди нас ждет еще много сюрпризов и сенсационных открытий.