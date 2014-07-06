Легендарный форвард "Реала" впал в кому

Сердечный приступ у ди Стефано произошел в субботу неподалеку от мадридской арены "Сантьяго Бернабеу". На 18 секунд у него остановилось дыхание. Бывший нападающий, который в пятницу отметил 88-летие, был сразу же госпитализирован. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на испанское издание Marca.

В настоящее время ди Стефано находится в состоянии комы в палате интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ди Стефано прославился выступлениями за "Реал" в 1950 - 1960-е годы, за который он сыграл 282 матча и забил 216 мячей. Футболист, родившийся в Буэнос-Айресе, выступал за три национальные сборные - Аргентины, Колумбии и Испании.

Футболист является двухратным чемпионом Аргентины, трехкратным - Колумбии и восьмикратным - Испании. ФИФА признала его третьим футболистом XX века. Он также стал первым членом Зала славы ФИФА.

Ди Стефано занимает пост почетного президента "Реала" с 2000 года, с 2008 года он также является почетным главой УЕФА.

Бывший нападающий уже дважды переносил сердечные приступы. В апреле 2013 года его госпитализировали с приступом в Валенсии. А зимой 2005 года он перенес операцию на сердце.