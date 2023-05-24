Лесной пожар

По информации пресс-службы ДЧС, на территории Алтайского края, вблизи села Новенькое, произошло возгорание сухой травы. Огонь перекинулся на территорию Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 100 га. Угрозы населенным пунктам нет.

«Для оповещения населения и окарауливания территории, прилегающей к селу Ивановка и санаторию «Березовка», работают сотрудники местной полицейской службы – 20 человек личного состава и 4 единицы техники», – говорится в официальном сообщении ДЧС.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям и в кризисном центре областного департамента организованы оперативные штабы. Возгорание на территории Алтайского края ликвидировано. Но в области Абай борьба с огнем, по данным на 23 мая, продолжается.