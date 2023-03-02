Лестница в небо

В центре Петропавловска выстроились пожарные машины и специальная техника. Под музыку и песни огнеборцы демонстрировали свои возможности, рассказывали об истории пожарного дела, отвечали на вопросы.

Дети примеряли форму спасателей, забирались в кабину пожарной машины, в люльке автоподъемника поднимались в весеннее небо. Возможно, что в этот момент у кого-то из подростков зародилась мечта овладеть благородной профессией спасателя.