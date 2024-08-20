Летние школы тюркологии и новых энергетических технологий стартовали в Туркестане

В Туркестане торжественно открылись Летние школы молодых ученых тюркского мира, организованные Тюркской Академией совместно с Академией наук Турции (TÜBA), Турецким лингвистическим обществом (TDK) и Международным казахско-турецким университетом имени Ходжа Ахмеда Ясави

Фото: turkicacademy.org

В церемонии открытия приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, президент Академии наук Турции Музаффер Шекер, заместитель председателя Турецкого лингвистического общества Харун Шахин, ректор Международного казахско-турецкого университета Жанар Темирбекова, руководитель департамента Национальной Академии наук Казахстана Анар Мухтарова, а также ведущие профессора и преподаватели из разных стран тюркского мира.

В своем выступлении на открытии Шаин Мустафаев подчеркнул важность укрепления научных связей между молодыми учеными тюркского мира. Он отметил, что главная цель Летних школ — создание сети молодых исследователей, которые смогут обмениваться знаниями и опытом, а также развивать дружеские и профессиональные связи.

Глава Академии также выделил уникальность нынешнего года, когда впервые две школы — «Тюркология» и «Новые энергетические технологии» — проходят одновременно под одной крышей. Он подчеркнул, что объединение этих направлений символизирует значимость как культурных, так и научных связей среди тюркских народов.

В Летней школе по тюркологии участвуют 28 молодых ученых из Азербайджана, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Украины, Монголии, Турции и Северной Македонии. Так же, в Летней школе по новым энергетическим технологиям — 21 участников из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Албании и Турции. Лекции для них будут читать 37 признанных ученых из различных тюркских стран.

Программа Летней школы по тюркологии направлена на углубленное изучение истории, археологии, языка и литературы тюркских народов. Включая теоретические и практические занятия, специально разработанные для молодых ученых и исследователей, она предоставит участникам возможность не только углубить свои знания, но и представить собственные проекты, обменяться опытом и наладить важные профессиональные связи. Одной из ключевых тем тюркологической школы станет изучение «Диван Лугат ат-Турк», первого научного труда, сформировавшего концепцию тюркского мира.

Цель школы по новым энергетическим технологиям — дать участникам всестороннее понимание последних достижений, проблем и перспектив в области энергетики. Программа охватывает как основные принципы и традиционные методы производства энергии, так и инновационные и устойчивые решения, необходимые для удовлетворения будущих энергетических потребностей.

Мустафаев выразил уверенность, что недельные занятия в летних школах будут способствовать углублению знаний участников и укреплению их связей с коллегами из разных стран.