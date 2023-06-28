Летняя история

Старшеклассники из Назарбаев Интеллектуальной школы смогли посетить самые живописные места области Жетысу, изучить историю, культуру, флору и фауну родного края.

Маршрут группы стартовал в областном историко-краеведческом музее им. М. Тынышбае­ва, а продолжился изучением достопримечательностей окрестностей города Текели. Наибольший восторг у ребят вызвала знаменитая стела с буддийскими изображениями, расположенная у ворот Коринского ущелья. Здесь юные исследователи знакомились с гео­графическими особеннос­тями края, его богатейшей историей и природой, а также осваивали новый для себя вид спорта – туристское много­борье. Оно включает в себя основы навес­ной переправы и переправы на бревне, а также преодоление препятствий.

– Мы получили массу впечатлений и новых знаний: научились работать со страховочным снаряжением, делать веревочные узлы, применять карабины. Дистанции подоб­раны идеально, с хорошим сочетанием высоты и сложности маршрута, – делится участник соревнований Мади Амангельды.

По результатам экспедиции ученик 11-го класса Амир Кайнарбеков планирует представить проект по созданию экологичных этноаулов в живописных местах Жетысу. Ученицы 9-го класса Карима Макан и Ажар Ардакова, произведя забор воды с питьевых родников рек Кора и Текелинка, хотят посвятить научный труд качеству воды города Текели.