Летняя история Свежий выпуск 28 июня 2023 г. 2:40 353 Дина Боранбаева Талдыкорганские школьники превратились в настоящих исследователей во время краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым». фото пресс-службы НИШ г.Талдыкорган Старшеклассники из Назарбаев Интеллектуальной школы смогли посетить самые живописные места области Жетысу, изучить историю, культуру, флору и фауну родного края. Маршрут группы стартовал в областном историко-краеведческом музее им. М. Тынышбаева, а продолжился изучением достопримечательностей окрестностей города Текели. Наибольший восторг у ребят вызвала знаменитая стела с буддийскими изображениями, расположенная у ворот Коринского ущелья. Здесь юные исследователи знакомились с географическими особенностями края, его богатейшей историей и природой, а также осваивали новый для себя вид спорта – туристское многоборье. Оно включает в себя основы навесной переправы и переправы на бревне, а также преодоление препятствий. – Мы получили массу впечатлений и новых знаний: научились работать со страховочным снаряжением, делать веревочные узлы, применять карабины. Дистанции подобраны идеально, с хорошим сочетанием высоты и сложности маршрута, – делится участник соревнований Мади Амангельды. По результатам экспедиции ученик 11-го класса Амир Кайнарбеков планирует представить проект по созданию экологичных этноаулов в живописных местах Жетысу. Ученицы 9-го класса Карима Макан и Ажар Ардакова, произведя забор воды с питьевых родников рек Кора и Текелинка, хотят посвятить научный труд качеству воды города Текели. #Талдыкорган #Жетысу #НИШ #школьники #лето #экспедиция