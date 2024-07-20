Летом в Приаралье открыто восемь лагерей отдыха

Статьи
236
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В них отдохнут более семи тысяч школьников. Еще около шести тысяч кызылординских детей посетят лагеря в других регионах страны.

фото из архива лагеря "Талдысу"

В области географически самым южным лагерем является «Талдысу», который расположен в предгорьях Каратау в ауле Бесарык Жанакорганского района. За 13 лет своего существования он снискал славу одного из самых красивых, благоустроенных и интересных в познавательном плане оздоровительных учреж­дений региона. За одну смену (всего их шесть) здесь обычно отдыхают до трехсот мальчишек и девчонок. Нужно отметить, что в остальные времена года учреждение исполняет функции областного Центра олимпиад и дополнительного образования. Здесь проводят занятия по усиленной подготовке выпускников школ к сдаче ЕНТ.

В «Талдысу» четыре двух­этажных корпуса, в каждом – спальные места на 80 человек, комната для воспитателей, душевая кабина, ванна. Для комфортного досуга есть библиотека с читальным залом, бассейн, оборудованные волейбольное и два футбольных поля, спортплощадка с тренажерами. В лагере функционируют летний клуб, медицинский пост, столовая на 160 мест, две бани. Ребята находятся под пристальным присмотром 42 сотрудников и вожатых и 15 педагогов.

Как проинформировал временно исполняющий обязанности директора лагеря Нурлыбек Байымбетов, для развития творческих способностей детей работают кружки по интересам: робототехнике, IT, иност­ранным языкам, шахматам, домб­ре, рукоделию, рисованию, настольному теннису, вокальному, танцевальному искусству. Но больше всего дети любят познавательные мероприятия – путешествия по природным заповедникам и выезды-экскурсии на древние городища, мавзолеи Корасан-ата, Арыстан-баба и Ходжи Ахмета Ясауи.

– Каждая смена начинается со знакомства. На следующий день – акции по адаптации и акклиматизации: экскурсии по живописным окрестностям и близлежащим историческим памятникам. Здесь проводится множество мероприятий. На днях с концертом «Улыбка ребенка – тепло мира» при­ехали артисты жанакорганского Дома культуры «Арман». А вчера дети стали участниками состязаний в рамках проекта «Даму LIFT» от областного цент­ра «Анаға тағзым». Самые активные участники стали обладателями призов, – рассказал Нурлыбек Байымбетов.

По словам психолога цент­ра Аруны Ергеш, детей увлек психологический тренинг. Она ответила на каждое анонимное письмо с желаниями ребенка и дала рекомендации, как справиться ему с той или иной проблемой.

– Во время летних каникул мы во всех лагерях области по проекту «Даму LIFT» проводим тимбилдинги, тренинги, мастер-классы, национальные игры, арт-терапию, креативную торговую выставку и выставку ремесленных работ. Это развивает социальные навыки детей. К примеру, тренинг «Дружба» помогает ребятам раскрыться. Многие дети не знают, как поделиться своими переживаниями, боятся и стесняются обращаться за помощью. Мы даем им возможность поделиться своими проблемами с помощью анонимных писем и по каждому обращению проводим анализ и даем советы. Кстати, ящики «Анаға тағзым» установлены в школах города и районов области, – поделилась Аруна Ергеш.

А дети, уезжая, хотят вновь попасть на каникулы в «Талдысу». Здесь дни пролетают незаметно, ведь проходят они очень интересно. Кроме незабываемых впечатлений дети приобретают новых друзей, с которыми потом прощаются буквально со слезами на глазах.

#отдых #досуг #лето #каникулы #лагерь

Популярное

Все
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Кто в ответе за чистоту?
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в Шымкенте
Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Все пути ведут в... центр качества дорожных активов
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
В Англии ищут главного тренера сборной по объявлению
Новый мясоцех заработал в Северном Казахстане
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Президент Аргентины высказался о величии Месси, а также сравнил его с Пеле
Антикор выявил миллиардные нарушения в сфере строительства дорог
В Астане начался первый молодежный Конвент от Жаңа адамдар
Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина
На Дональда Трампа было совершено покушение
ФБР обнародовало имя стрелявшего в Трампа
Премьер поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией
Глава государства решительно осудил покушение на Дональда Трампа
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ

Читайте также

Ушла из жизни Омарова Кулян Омаровна
«Караван единства» отправился из Жамбылской области
Мир художника Жанибека Есенгулова полон добра
Вечерние концерты с участием талантливых горожан проходят в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]