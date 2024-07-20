Летом в Приаралье открыто восемь лагерей отдыха

В области географически самым южным лагерем является «Талдысу», который расположен в предгорьях Каратау в ауле Бесарык Жанакорганского района. За 13 лет своего существования он снискал славу одного из самых красивых, благоустроенных и интересных в познавательном плане оздоровительных учреж­дений региона. За одну смену (всего их шесть) здесь обычно отдыхают до трехсот мальчишек и девчонок. Нужно отметить, что в остальные времена года учреждение исполняет функции областного Центра олимпиад и дополнительного образования. Здесь проводят занятия по усиленной подготовке выпускников школ к сдаче ЕНТ.

В «Талдысу» четыре двух­этажных корпуса, в каждом – спальные места на 80 человек, комната для воспитателей, душевая кабина, ванна. Для комфортного досуга есть библиотека с читальным залом, бассейн, оборудованные волейбольное и два футбольных поля, спортплощадка с тренажерами. В лагере функционируют летний клуб, медицинский пост, столовая на 160 мест, две бани. Ребята находятся под пристальным присмотром 42 сотрудников и вожатых и 15 педагогов.

Как проинформировал временно исполняющий обязанности директора лагеря Нурлыбек Байымбетов, для развития творческих способностей детей работают кружки по интересам: робототехнике, IT, иност­ранным языкам, шахматам, домб­ре, рукоделию, рисованию, настольному теннису, вокальному, танцевальному искусству. Но больше всего дети любят познавательные мероприятия – путешествия по природным заповедникам и выезды-экскурсии на древние городища, мавзолеи Корасан-ата, Арыстан-баба и Ходжи Ахмета Ясауи.

– Каждая смена начинается со знакомства. На следующий день – акции по адаптации и акклиматизации: экскурсии по живописным окрестностям и близлежащим историческим памятникам. Здесь проводится множество мероприятий. На днях с концертом «Улыбка ребенка – тепло мира» при­ехали артисты жанакорганского Дома культуры «Арман». А вчера дети стали участниками состязаний в рамках проекта «Даму LIFT» от областного цент­ра «Анаға тағзым». Самые активные участники стали обладателями призов, – рассказал Нурлыбек Байымбетов.

По словам психолога цент­ра Аруны Ергеш, детей увлек психологический тренинг. Она ответила на каждое анонимное письмо с желаниями ребенка и дала рекомендации, как справиться ему с той или иной проблемой.

– Во время летних каникул мы во всех лагерях области по проекту «Даму LIFT» проводим тимбилдинги, тренинги, мастер-классы, национальные игры, арт-терапию, креативную торговую выставку и выставку ремесленных работ. Это развивает социальные навыки детей. К примеру, тренинг «Дружба» помогает ребятам раскрыться. Многие дети не знают, как поделиться своими переживаниями, боятся и стесняются обращаться за помощью. Мы даем им возможность поделиться своими проблемами с помощью анонимных писем и по каждому обращению проводим анализ и даем советы. Кстати, ящики «Анаға тағзым» установлены в школах города и районов области, – поделилась Аруна Ергеш.

А дети, уезжая, хотят вновь попасть на каникулы в «Талдысу». Здесь дни пролетают незаметно, ведь проходят они очень интересно. Кроме незабываемых впечатлений дети приобретают новых друзей, с которыми потом прощаются буквально со слезами на глазах.