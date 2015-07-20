Летопись Казахского ханства

2175
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Мухаммед Хайдар Дулати был прекрасным историком. Свидетельством его высокого образования и обширных знаний истории и культуры народов Евразии является знаменитый труд «Тарих-и Рашиди», написанный на персидском языке, который тогда для тюркского мира служил языком науки и культуры.
В этом труде он оставил для потомков бесценные сведения – описание истории Моголистана и Кашгара второй половины XIV – первой половины XVI века. Труд широко использовался многими авторами в XVI–XX веках как первоисточник по истории огромной территории расселения тюркских и соседних народов. Не теряет он актуальности и в наше время.
Этот главный труд Дулати переведен на казахский, русский, английский и турецкий языки. В его работах исследователи многих отраслей науки находят множество фактического материала и по истории Китая, Индии, Афганистана, Ирака. «Тарих-и Рашиди» можно по праву назвать родословной тюркских народов XIV–XVI веков и летописью Казахского ханства. Жизнь Мухаммеда Хайдара Дулати и его творчество заслуживают более углубленного изучения, а знание о нем – широкого распространения.

