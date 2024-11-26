Летопись народного танца

Вот уже четверть века Государственный театр танца «Наз» радует жителей страны красивыми хореографичес­кими постановками. О том, как начиналась жизнь театральной труппы, рассказывает директор и основатель «Наз» Еркебулан Агимбаев:

– Когда я учился в Алматинском хореографическом училище, мечтал создать свой Театр танца. Чтобы он был таким же профессиональным, как Ансамбль народного танца Игоря Моисеева в Москве. Некоторые говорили мне, что это невозможно. Но я никого не слушал. Осенью 1998 года встретился с руководителем управления культуры Астаны, который предложил мне создать и руководить танцевальным ансамб­лем при городской филармонии. Я подумал: вот он, шанс создать свой театр!

Вдохновленные этой идеей супруги Еркебулан и Кадиша Агимбаевы приехали с детьми из Алматы в Астану. Им в здании столичной государственной филармонии выделили небольшое помещение. Так в январе 1999 года был создан профессиональный ансамбль народного танца «Наз».

Сначала в труппе помимо основателей-хореографов были только два профессиональных танцора. Супруги Агимбаевы приглашали артистов из всех регионов страны. Столичные власти предоставили им жилье. Уже в начале нового тысячелетия в составе ансамбля было около двадцати артистов. И ни одно крупномасштабное мероприятие в городе не проходит без участия этого коллектива.

Следующей мечтой супругов Агимбаевых была постановка полноценного танцевального спектакля. Так в 2005 году появился «Тұйғындар»: творческий коллектив показал в одном спектакле историю Казахстана со времен Культегина (VII–VIII век) и до наших дней.

– Это были не просто отдельные танцы, вплетенные в одну программу, нам хотелось создать огромное историческое полотно, – объясняет Еркебулан Агимбаев. – Для сбора материалов я обратился к ученому-тюркологу Каржаубаю Сарткожаулы. Он работал в ЕНУ, и я больше года сотрудничал с ним: изучал историю, документы, посещал музей. В спектакле мы воссоздаем быт аула, традиции, игры. Мы хотели передать драматургию через пластику и музыку. Например, в спектакле вы увидите танец воинов с мечами.

Первый показ «Тұйғындар» вызвал фурор в театральной жизни столицы. Коллектив ансамбля понял, что пора выбираться из подвала филармонии. В 2007 году по решению акимата Астаны ансамбль был преобразован в ГККП «Государственный театр танца «Наз». Появилось свое здание – просторный балетный зал и служебные помещения для артистов, где можно было свободно творить.

Репертуар театра пополнялся новыми спектаклями: детская постановка «Белое и черное», история любви в стиле фламенко «Болеро», восточная сказка о Шахерезаде «Одна ночь из тысячи». Знаковым событием в 2010 году стал танцевальный спектакль «Нургиса», посвященный выдаю­щемуся композитору Нургисе Тлендиеву.

Постановками театра восхищались не только зрители Казахстана: труппа была участницей фестивалей Worldfestival Parad Brunssum и Warffum в Нидерландах, международного конкурса народного танца «Алтын Карагоз» в Турции, а также выступала на сценических площадках в России, Франции, Бельгии, Китае, ОАЭ, Чехии, Болгарии, Катаре, Израиле и Украине.

В рамках 25-летнего юбилея в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоялась премьера хореографического спектакля «Алдар Косе». Эту постановку коллектив готовил около двух лет.

– Мы совещались с коллегами из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана. Каждый говорил, что Алдар Косе – наш национальный герой, а я им сказал, что он – наше общее достояние. В спектакле заняты молодые танцоры, они выступают в сопровождении эстрадно-симфонического оркест­ра «Астана», – рассказывает Еркебулан Агимбаев.

Автором либретто «Алдара Косе» выступил Нурлан Сегизбаев, балетмейстерами – Уалитбек Сиязбеков и Амина Самарбаева, композитором – Алмабек Мейрбеков. Образ Алдара Косе на сцене воплотил Санат Калимбетов.

Одноактный спектакль длится 45 минут. В нем рассказывается история молодых влюбленных Елентая и Айсулу. Елентай – пас­тух, работает на скупого бая, который тоже влюбляется в Айсулу, хочет сделать ее токал. В дело вмешивается Алдар Косе.

– Мы доверились молодым хореографам. В спектакле задействованы 40 человек, которые блестяще справились со своей задачей, – комментирует директор театра. – Я прив­нес в постановку традицию «Жар-Жар», когда парни и девушки поют на свадьбе для молодоженов. Песни и танцы делают спектакль ярким и запоминающимся.

Перед началом спектакля академик советник генерального секретаря международной организации TЮРКСОЙ по Казахстану Каримбек Курманалиев вручил медаль этой организации художественному руководителю театра, главному балетмейстеру Кадише Агимбаевой. Руководитель управления Минис­терства культуры и информации Рига Онаева рассказала об истории театра «Наз», его месте в искусстве. Коллектив поздравила народная артистка Казахстана Гульжан Талпакова. Все выступающие сошлись во мнении, что основой для творчества театра служат богатые традиции казахского фольклора и этнографии, из которых коллектив черпает вдохновение для своих ярких и зрелищных постановок.

Также в рамках юбилея состоял­ся «круглый стол» «Государственный театр танца «Наз» – феномен национального танца». В нем приняли участие специалисты в области хореографии со всей страны. Они обсудили пути развития театра, его стратегию и вклад в искусство казахского танца.

Кроме того, в Национальном музее РК открылась выставка, посвященная театру, где представлены международные призы и награды коллектива, фотографии с постановок и концертов разных лет, а также сценические костюмы. А в научной библиотеке музея состоя­лась презентация книги журналиста, театроведа Толкын Султан о творчестве театра танца «Наз».

– В ней подробно описана история создания и становления теат­ра, его достижения, дается анализ его творчества, – отмечает основатель театра. – Книга будет полезна исследователям искусства, преподавателям и студентам высших и средних специальных учебных заведений. В ней также представлены мнения специалистов в области хореографии о теат­ре и размышления о казахском национальном танце в целом.

Еркебулан Агимбаев выразил надежду, что юбилей театра – это не только подведение итогов, но и возможность делать новые шаги к новым вершинам. Впереди у коллектива новые гастроли и участие в международных проектах.