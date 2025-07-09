Летописцы истории Статьи 9 июля 2025 г. 6:45 387 Адия Кенжегулова В Астане объявили победителей конкурса на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии города, приуроченного ко Дню столицы. фото предоставлено Службой коммуникаций Астаны Конкурс организован Службой коммуникаций Астаны при поддержке городского акимата. Его цель – отметить журналистов и медиаспециалистов, активно освещающих социально-экономическое развитие столицы и общественную жизнь города. В конкурсе приняли участие представители различных СМИ – печатных и электронных изданий, телерадиоканалов, интернет-платформ и социальных сетей. Победители были определены в семи номинациях: «Лучший журналист-аналитик» – за глубокие материалы о деятельности Ассамблеи народа Казахстана в рамках 30-летия АНК, «Лучший обозреватель» – за публикации по актуальным вопросам развития Астаны, «Лучший радиорепортаж» – за яркие аудиосюжеты о столичной жизни, «Лучший телесюжет» – за телевизионные материалы о городе, «Лучший мобилограф» – за креативные видеоролики с использованием аэросъемки, «Лучший фоторепортаж» – за серию снимков, посвященных экопроекту «Таза Қазақстан», и специальная номинация «Год рабочих профессий» – за публикации в соцсетях, посвященные труду и профессионализму. Победителей определила компетентная комиссия, в которую вошли именитые журналисты, определившие лауреатов, которые были награждены сертификатами и денежными призами: 1 000 000 тенге за первое место, 700 000 – за второе и 500 000 – за третье. Среди победителей отметили работу журналиста «Казахстанской правды» Лауры Тусупбековой. Ее очерк «Тазаказахстанцы» получил первое место в номинации «Год рабочих профессий». В очерке автор рассказала о рабочих буднях ТОО «Астана тазалық» – людях, которые в круглосуточном режиме трудятся во благо столицы, делая главный город страны чистым, комфортным и красивым. Как отметили члены жюри, материал наполнен теплотой и симпатией к работникам городской структуры, он сподвигает читателя с уважением относиться к людям труда. #конкурс #СМИ #журналисты #День столицы