Конкурс организован Службой коммуникаций Астаны при поддержке городского акимата. Его цель – отметить журналистов и медиаспециалистов, активно освещающих социально-экономическое развитие столицы и общест­венную жизнь города.

В конкурсе приняли участие представители различных СМИ – печатных и электронных изданий, телерадиоканалов, интернет-платформ и социальных сетей. Победители были определены в семи номинациях: «Лучший журналист-аналитик» – за глубокие материалы о деятельности Ассамблеи народа Казахстана в рамках 30-летия АНК, «Лучший обозреватель» – за публикации по актуальным вопросам развития Астаны, «Лучший радиорепортаж» – за яркие аудиосюжеты о столичной жизни, «Лучший телесюжет» – за телевизионные материалы о городе, «Лучший мобилограф» – за креативные видеоролики с использованием аэросъемки, «Лучший фоторепортаж» – за серию снимков, посвященных экопроекту «Таза Қазақстан», и специальная номинация «Год рабочих профессий» – за публикации в соцсетях, посвященные труду и профессио­нализму.

Победителей определила компетентная комиссия, в которую вошли именитые журналисты, определившие лауреатов, которые были награждены сертификатами и денежными призами: 1 000 000 тенге за первое место, 700 000 – за второе и 500 000 – за третье.

Среди победителей отметили работу журналиста «Казахстанской правды» Лауры Тусупбековой. Ее очерк «Тазаказахстанцы» получил первое место в номинации «Год рабочих профессий». В очерке автор рассказала о рабочих буднях ТОО «Астана тазалық» – людях, которые в круглосуточном режиме трудятся во благо столицы, делая главный город страны чистым, комфортным и красивым. Как отметили члены жюри, материал наполнен теплотой и симпатией к работникам городской структуры, он сподвигает читателя с уважением относиться к людям труда.