Льется музыка

Первый концерт нового творческого коллектива прошел под бесконечные аплодисменты: в течение полутора часов звучали лучшие произведения Шамши Калдаякова, Данияра Жакиянова, Туманбая Молдагалиева, Ескендира Хасангалиева, шедевры мировой классики и зажигательные джазовые мелодии.

Эстрадно-симфоничес­кий оркестр в регионе образован впервые: он объединил 30 талантливых профессиональных музыкантов, играющих на струнных, ударных и духовых инструментах. Благодаря поддержке областного руководства, коллектив был образован на базе группы Big Band, существовавшей при областной филармонии.

На развитие материально-технической базы оркестра из местного бюджета будет выделено поч­ти 14 млн тенге. Планируется создание десяти дополнительных штатных единиц.

– Наша мечта сбылась, – говорит дирижер эстрадно-симфонического оркестра Кайрат Халыков. – Теперь мы сможем приносить еще больше радости всем любителям музыки. Репертуар расширяется фантастически: мы исполняем произведения местных, казахстанских, зарубежных композиторов, джаз. Словом, нам под силу самая широкая палитра.

Уже в ближайшее время коллектив начнет принимать участие в различных музыкальных фестивалях и конкурсах. Музыканты планируют осуществить гастрольный тур по всей стране.