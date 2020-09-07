Личным примером

Соблюдение социальной дис­танции и ношение масок в общес­твенных местах – это сегодня, пожалуй, главные требования санитарных врачей к населению. К их исполнению не все относятся с должным вниманием. Даже если взять поликлиники, где, казалось бы, уровень тревожнос­ти в отношении коронавируса повышен, встречаются индивидуумы без масок. Еще больше тех, кто не соблюдает социальную дис­танцию. Главные врачи костанайских поликлиник признают, что дистанцию держат те, кто ждет приема у врача. А вот те, кто должен сдать анализы, правилом полутора метров нередко пренебрегают.

При этом есть категория пациентов, которая отказывается появляться в поликлинике для прохождения скрининга или дис­пансерного приема, боясь заразиться коронавирусом. И врачи идут им навстречу. К примеру, до сих пор медики выписывают диспансерным пациентам медикаменты и доставляют их на дом. Также активно используют возможности мобильной связи, консультируя больных. Врачи согласны, что лучше перестраховаться, но советуют не перегибать палку.

– У нас уже не первый месяц работает фильтр, куда приходят люди с подозрением на коронавирус, – рассказала главный врач костанайской поликлиники № 4 Маргарита Бисенова. – Он расположен в тех же помещениях, где в мае действовала провизорная поликлиника. Вот только сегодня здесь прием ведут два фельдшера, к которым в день приходят 5–7 человек против 150 пациентов, которых мы силами 5 врачей принимали в июле.

На фоне улучшения эпидемио­логической ситуации медики рекомендуют не пренебрегать возможностью пройти скрининг. Ведь именно в рамках таких обследований часто выявляют сахарный диабет или онкологические заболевания, которые требуют лечения и постоянного контроля. Тем более что соб­людение масочного режима, социальной дистанции, а также обработка рук антисептиком способствуют снижению риска заражения коронавирусом.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, сегодня в регионе действует около 300 инфекционных и чуть больше 200 провизорных коек. Все районные больницы и костанайская городская возобновили работу в привычном режиме, начали плановую госпитализацию пациентов. Вместе с этим медики готовы к разным вариантам дальнейшего развития событий. Прогнозируемую осеннюю волну заболеваемости в регионе готовы встретить, развернув в кратчайшие сроки дополнительные кабинеты в фильтре, а также стационары. Еще одной страховкой станет новая инфекционная больница на 200 коек, которую сегодня строят в областном центре.