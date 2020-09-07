Личным примером
Евгения Ермакова
Соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах – это сегодня, пожалуй, главные требования санитарных врачей к населению. К их исполнению не все относятся с должным вниманием. Даже если взять поликлиники, где, казалось бы, уровень тревожности в отношении коронавируса повышен, встречаются индивидуумы без масок. Еще больше тех, кто не соблюдает социальную дистанцию. Главные врачи костанайских поликлиник признают, что дистанцию держат те, кто ждет приема у врача. А вот те, кто должен сдать анализы, правилом полутора метров нередко пренебрегают.