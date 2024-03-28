Лидер Казахстана встретился с генсеком ОЭСР

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На полях Боаоского азиатского форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.

Президент Казахстана отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.

«Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям Организации. Как Вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.

Матиас Корман, в свою очередь, подтвердил приверженность Организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан.

«Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки Вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами», – отметил руководитель ОЭСР.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса Организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.