Лидеры – «Тобол» и «Астана»

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Аскар Бейсенбаев

Завершился второй тур первенства страны, и теперь команды берут небольшой перерыв в связи с подготовкой национальной сборной к поединку с Грецией.

фото ФК "Тобол"

Очередной тур начался с поединка в Алматы между талдыкорганским «Жетысу» и столичной «Астаной». Обе команды из-за реконструкций своих арен выступают в этом городе, впрочем, как и несколько других команд казахстанской Премьер-лиги. Семиреченцы проводили свой первый поединок в сезоне (напомним, что перед самым стартом первенства с него неожиданно снялся «Аксу» из Павлодарской области, с которым и должны были сыграть талдыкорганцы), а соперником у них были семикратные чемпионы страны.

Основные события развернулись во втором тайме. На 75-й минуте «Жетысу» благодаря голу белоруса Антона Шрамченко вышел вперед, но вот после просмотра VAR (видеоповтор) взятие ворот было отменено. «Пропущенный» мяч взбодрил игроков столичного клуба, и они стали играть более собранно, что принесло результат. На 86-й минуте Ян Вороговский открыл счет, а на 91-й точку в поединке с пенальти поставил Эльхан Астанов. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу столичной дружины, и здесь порадовал тот факт, что голами отличились игроки сборной Казахстана.

Все еще не везет кызылординскому «Кайсару», который проиграл обе стартовые встречи, причем дома, на этот раз пропустив стразу три безответных мяча от петропавловского «Кызылжара». На 15-й минуте у гостей отличился Евгений Березкин, на 60-й гол забил черногорец Борис Цмилянич, а на 79-й дубль на свой счет записал Березкин. Отметим, что с 53-й минуты «Кайсар» играл в меньшинстве после удаления Думана Нарзилдаева.

Неожиданно в гостях потерял очки действующий чемпион страны – шымкентский «Ордабасы». Южане играли в Атырау и завершили игру со счетом 1:1, причем оба гола забили хозяева поля. На 65-й минуте защитник «Атырау» Олжас Керимжанов поразил собственные ворота, а на 94-й «нефтяников» от поражения спас Ерсултан Калдыбеков, который забил очень красивый гол ударом через себя.

Самый зрелищный поединок получился в Костанае, где «Тобол» принимал «Елимай» из Семея и выиграл со счетом 4:2. Первыми отличились футболисты «Елимая», у которых на первой же минуте гол забил камерунец Ндип Тамб. В первом тайме у костанайцев забили мячи на 26-й минуте – серб Игор Иванович, а на 30-й – украинец Евгений Шахов. В начале второго тайма семейчане забили второй гол с пенальти, его точно пробил бразилец Рожерио Алвес Дос Сантос. На 60-й минуте после удаления боснийца Ивана Шараваньи гос­ти остались в меньшинстве. «Тобол» этим воспользовался, и на 72-й минуте у него гол забил итальянец Годберг Купер, а на 91-й точку поставил полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.

Первую победу в КПЛ одержал столичный «Женис», который в Павлодаре принимал карагандинский «Шахтер» и выиграл благодаря голу на 45-й минуте косовского футболиста Арба Маная. Еще один поединок сос­тоялся в Туркестане, где местный «Туран» и алматинский «Кайрат» сыграли вничью – 0:0.

Теперь наши команды уходят на перерыв до конца марта, так как сборной Казахстана предстоят стыковые поединки за выход на Евро-2024.

#Астана #Спорт #футбол #тур #Тобол

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