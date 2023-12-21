Линейный каток откроют в центральном парке Астаны

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В эти выходные в центральном парке столицы откроется первый линейный каток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Длина катка составит 290 метров. Начинаться он будет от башни с часами (территория центрального парка со стороны проспекта Туран).

Открытие катка с концертной программой состоится 23 декабря в 18:00.

«Благодаря своей линейной форме такие катки оптимально используют пространство, что особенно важно в городских условиях. Линейные катки дают возможность насладиться катанием в комфортной обстановке всем – от новичков до опытных конькобежцев.

Помимо самого катка, в парке будут расположены новогодняя елка и тематические инсталляции, а также торговые павильоны для ярмарок и другое», – поделились в акимате.

Напомним, во всех районах Астаны для активного отдыха жителей и гостей города возведут около 60 ледяных горок и катков, установят фотозоны, МАФы, новогодние инсталляции и другое. Как правило, ежегодно данные работы завершаются к 23-25 декабря.

«Часть работ уже завершена. К примеру, насладиться зимним отдыхом и покататься на ледяной горке, катке уже можно на площадке перед дворцом «Жастар» и у ЭКСПО-городка», – отметили в городской администрации.

 

#Астана #парк #развлечения #досуг #зима #каток

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