Линейный каток откроют в центральном парке Астаны

Длина катка составит 290 метров. Начинаться он будет от башни с часами (территория центрального парка со стороны проспекта Туран).

Открытие катка с концертной программой состоится 23 декабря в 18:00.

«Благодаря своей линейной форме такие катки оптимально используют пространство, что особенно важно в городских условиях. Линейные катки дают возможность насладиться катанием в комфортной обстановке всем – от новичков до опытных конькобежцев.

Помимо самого катка, в парке будут расположены новогодняя елка и тематические инсталляции, а также торговые павильоны для ярмарок и другое», – поделились в акимате.