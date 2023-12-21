Линейный каток откроют в центральном парке Астаны

В эти выходные в центральном парке столицы откроется первый линейный каток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны
Длина катка составит 290 метров. Начинаться он будет от башни с часами (территория центрального парка со стороны проспекта Туран).
Открытие катка с концертной программой состоится 23 декабря в 18:00.
«Благодаря своей линейной форме такие катки оптимально используют пространство, что особенно важно в городских условиях. Линейные катки дают возможность насладиться катанием в комфортной обстановке всем – от новичков до опытных конькобежцев.
Помимо самого катка, в парке будут расположены новогодняя елка и тематические инсталляции, а также торговые павильоны для ярмарок и другое», – поделились в акимате.
Напомним, во всех районах Астаны для активного отдыха жителей и гостей города возведут около 60 ледяных горок и катков, установят фотозоны, МАФы, новогодние инсталляции и другое. Как правило, ежегодно данные работы завершаются к 23-25 декабря.
«Часть работ уже завершена. К примеру, насладиться зимним отдыхом и покататься на ледяной горке, катке уже можно на площадке перед дворцом «Жастар» и у ЭКСПО-городка», – отметили в городской администрации.