Лишние звенья в энергоснабжающих структурах увеличивают тариф для потребителей – Годунова

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«Созданное в 2004 году дополнительное звено в лице энергоснабжающих организаций увеличивает конечный тариф для потребителей тепловой энергии в городах Астане, Караганде, Павлодаре и Петропавловске. Возврат к практике объединения деятельности по теплоснабжению и передаче тепловой энергии позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить действенный контроль в отрасли, поскольку четкий порядок привлечения субъектов естественных монополий к административной ответственности за неисполнение тарифной сметы и инвестиционной программы отсутствует», – считает Годунова.

По ее словам, существующие механизмы сбора платы с потребителей за услуги теплоснабжения не позволяют оперативно взыскивать задолженность.

«В последующем это негативно влияет на финансовую устойчивость компании. Необходимо изучить мировую практику в этих вопросах и рассмотреть упрощенный порядок взыскания такой задолженности», – предложила Годунова в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.