Такая концентрированная и неискаженная память важна не только ради тех, кто пережил войну и победил, она нужна для будущего, потому что всегда будет оставаться нравственным мерилом любого общества и основой для сплочения людей. Эту мысль так или иначе выражали все выступающие на торжественном мероприятии.

Сборник «Великая Отечест­венная война 1941–1945 годов» увидел свет в 2015 году, но спрос на него, как и в целом на авторитетную литературу о том историческом периоде, только растет. Вот и в праздничном подарке для Национальной библиотеки оказалось только девять тяжелых томов издания в благородном красном переплете с золотым тиснением. Но Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Дмитрий Тураев пообещал, что еще три будут переданы прямо из типографии.

– В страшном огненном круге войны Казахстан и Россия были братьями, разделившими горечь потерь и радость побед. Казахстан принял на своей земле эвакуированных граждан СССР, сюда привозили заводы, театры, киностудии, здесь открывали госпитали – становилось тесно, но никто не остался без крова. На фронтах воевали миллионы казахстанских граж­дан. Это наша общая Победа. И сегодня, когда предпринимаются попытки обесценить историю, мы должны постоянно говорить, напоминать, показывать правду о войне. Память – это тоже битва за правду, и мы обязаны ее выиграть.

Передача книг прошла в рамках вечера «Литературная память о войне», на который были приглашены ветераны, воины-интернационалисты, казаки, актеры и певцы и очень много молодежи.

– Такие мероприятия очень важны для молодых, потому что это история, которую нужно знать и уважать. Нужно понимать, что вы живете в стране наших отцов, дедов, наших батыров, которые эту победу и свободу отвоевали, – сказала Алия Кошкарбаева.

Дочь Народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего первое Знамя Победы над Рейхстагом вместе со своим русским сослуживцем Григорием Булатовым, уверена, что и это символичное стечение обстоятельств имеет большое значение для будущего дружбы двух народов.