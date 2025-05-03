Литературная память о войне
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12-томное издание – фундаментальный многотомный труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» – передано в Алматы в дар Национальной библиотеке. В нем эксперты в истории, политике, военном деле, скрупулезно изучившие все аспекты крупнейшей трагедии человечества, документально точно изложили и проанализировали их. Благодаря этой работе можно получить сведения об основных событиях Великой Отечественной: сражениях и крупных военных операциях, об экономике и оружии, о деятельности разведки и контрразведки, союзничестве в антигитлеровской коалиции и сателлитах фашистской Германии, об истоках Победы и главных ее уроках.