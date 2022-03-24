Литр молока за 14 млн тенге покупали на тендере в Кызылординской области

В Кызылординской области Шиелийский районный отдел образования планировал приобрести литр молока по баснословной цене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазахЗерно.kz».

Планы о покупке литра молока за 14 млн тенге указанным выше райотделом образования выявили специалисты Антикоррупционной службы. После того, как пересмотрели плановые цены, стоимость молока по этому лоту упала до 223 тенге.

Были и другие факты искусственного завышения цен. Их выявили во время мониторинга цен. К примеру, в одной из школ хотели закупить 125 курток на сумму 208 млн тенге, а для 11 госучреждений дизтопливо по цене 280 тенге/литр (рекомендованная – 230 тенге/литр) и бензин марки АИ-92 по цене 205 тенге/литр (рекомендованная – 182 тенге/литр).

За январь-февраль текущего года в Кызылординской области сэкономили более 351,23 млн тенге.