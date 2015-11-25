​Лицом к массовому потребителю

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Досжан НУРГАЛИЕВ

Диалог состоялся на производственной площадке нового швейно-трикотажного предприятия KazTexExpo в СЭЗ «Астана – новый город». В обсуждении актуальной темы приняли участие депутат, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Аскар Базарбаев, заместитель председателя Комитета промышленности МИР РК Тимур Нурашев, председатель правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NADLoC» Кайрат Бектургенев, председатель АО «Национальное агентство по продвижению экспорта и инвестиций KAZNEX INVEST» Борисбий Жангуразов, руководители отраслевых компаний.

В рамках предметного разговора о необходимости перехода дизайнеров и производителей продукции легкой промышленности к стратегии реализации совместных интегрированных проектов участники диалога высветили немало актуальных аспектов. В частности, стороны высказали мнения относительно механизмов, способствующих увеличению выпуска отраслевых товаров, в том числе развитию местного содержания. Также в своих выступлениях спикеры акцентировали внимание на вопросах стимулирования экспорта и инвестиций в легкую промышленность, создания продуктов и брендов дизайнерской моды в Казахстане.

– Несмотря на то что во второй пятилетке ПИИР легкая промышленность не вошла в группу приоритетных секторов экономики, все же она остается важной отраслью, несущей на себе значительную социальную нагрузку, – отметил заместитель председателя Комитета промышленности МИР Тимур Нурашев.

Сейчас в отрасли действует порядка 900 предприятий, относящихся в основном к категории малого и среднего бизнеса. При этом доля легкой промышленности в общем валовом производстве обрабатывающего сектора не превышает 1,2%. Впрочем, в ближайшие годы ситуация способна измениться.

– В настоящее время легкая промышленность демонстрирует устойчивые темпы роста объемов производства, – подчеркнул Тимур Нурашев.

Как отметила в своем выступлении председатель Союза производителей продукции легкой промышленности РК Сауле Шауенова, сегодня деятельность органа вышла за рамки швейной специфики, охватив такие направления, как текстильное, чулочно-носочное, трикотажное, включая производство нетканых материалов и головных уборов. Союз объединяет около 30 компаний, в которых трудятся свыше 3 тыс. человек, занятых изготовлением товаров народного потребления, а также швейной продукции оборонного значения.

– Эти предприятия имеют реальные производственные мощности, существуют не один десяток лет. Благодаря собственным усилиям, а также мерам господдержки в рамках индустриального развития данные производства сегодня не только встали на ноги, но и прочно занимают позиции на рынке, – отметила Сауле Шауенова.

Согласно данным NADLoC, за 9 месяцев текущего года доля местного содержания в закупках государственных органов, национальных холдингов и компаний, системообразующих предприятий и недропользователей в легкой промышленности составила 24,3%, а общий объем закупа – 6,4 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года, общий объем закупа в легкой промышленности увеличился на 86,5 млн тенге.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Агентства по развитию местного содержания NADLoC Кайрат Бектургенев отметил, что предприятиям легкой промышленности следует переходить от пошива продукции для оборонного заказа к гражданскому.

– Например, в рамках процедуры при крупных закупках товаров легкой промышленности, проводимых АО «Казахстан инжиниринг», следует рассмотреть возможность включения такого критерия, как отбор предприятия при условии пошива гражданской повседневной продукции в размере 30% от общего объема выпускаемой продукции. Данный шаг может дать импульс развитию отрасли, – подчеркнул К. Бектургенев.

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