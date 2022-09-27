Свежий выпуск Логика перемен и активная гражданственность 27 сентября 2022 г. 0:37 Елена Бурова, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК 20 ноября состоятся президентские выборы, которые станут важной точкой отсчета последовательного политического реформирования общества. Сегодня Казахстан переживает системные трансформации во всех сферах жизнедеятельности общества. Причем обновление происходит в условиях сложной геополитической ситуации, поэтому логику внутреннего развития невозможно осмысливать без учета влияния внешних сил и обстоятельств. Находясь на стыке цивилизаций, культур, Казахстан оказывается на траектории новейшего геополитического разлома. И задача сохранения и укрепления целостности общества в условиях многообразия становится все более трудной. Президент в своем Обращении к народу 21 сентября не только раскрывает логику политической трансформации, но также заявляет, что будет гарантом проведения избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством при широком участии отечественных и международных наблюдателей. Сейчас как никогда актуальным становится пробуждение гражданской активности, обучение электоральной грамотности не только тех, кто организует выборный процесс, но и всех рядовых избирателей. Социологический «портрет» казахстанца воспроизводит его среднестатистический образ как нравственно-порядочного человека, но в то же время недостаточно активного гражданина. Это фиксирует, к примеру, явка на выборах. Какие обстоятельства влияют на гражданскую активность? Когда образование и просвещение не формируют и не воспроизводят структуру ценностно ориентированного сознания, индивиды не проходят требуемую гражданскую социализацию. Неразработанность технологий воспроизводства убеждений приводит к тому, что интенсивнее стали проявляться ослабление преемственности поколений, возрастает массовая маргинализация, что ведет к атомизации и отчуждению, способствует утрате чувства гражданского единства, межпоколенческим дистанциям, межэтническим разрывам. Транзитное развитие Казахстана в период суверенизации осуществляется без учета состояния и тенденций развития гражданской ментальности. В обществе отсутствует система просвещения как способ донесения до массового сознания базовых концептов и идей правового, социального государства, общественно значимых ценностей. Именно поэтому поляризация нарастает не только по признаку имущественного расслоения, образа жизни, но и по общему восприятию жизненного контекста. Сейчас, когда общество находится на пороге системной трансформации политических институтов, важно формировать созидательную, а не негативную культуру гражданского участия и активности. Между тем исследования выявляют, что стабильность в обществе выступает безусловно приоритетной институциональной ценностью для всех казахстанцев, ее выбирают 65%. Далее по степени значимости следуют: национально-культурные традиции и язык, государственная независимость, новые изменения, технологические прорывы и модернизация, власть и государство, историческое прошлое и память. Большинство сограждан отдает предпочтение казахстанским многонациональным традициям, в том числе (в порядке снижения значимости): в общественной активности (в гражданских инициативах, волонтерстве) – 66,6%, в сфере общения (с друзьями, с соседями, с коллегами) – 65,9%, в проведении досуга, в хобби и в увлечениях – 58,6%, в распорядке жизни (календарь, праздники, ограничения) – 55%, в поведении, привычках и в образе жизни – 54,6%. Оценка укоренения в казахстанской ментальности демократических ценностей показала, что наиболее востребованы из них такие, как уважение достоинства и соблюдение прав человека (20,6%), свобода выбора (10,1%). В то же время наименее востребованы (не вполне оценены или осмыслены) верховенство закона и правовое государство (10%), политический плюрализм (7,0%), принцип разделения властей (6,6%), мультикультурность (5,8%), соблюдение прав меньшинств (3,2%). Итог опроса 3 тыс. казахстанцев во всех регионах в июне 2022 года показал, что общность мнений в идейном, социальном, политическом единстве в массовом сознании преобладает. И сейчас наступил важный этап обучения политической культуре участия, массового просвещения каждого избирателя в реализации его права голоса в соответствии с убеждениями.