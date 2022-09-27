Логика перемен и активная гражданственность

20 ноября состоятся президентские выборы, которые станут важной точкой отсчета последовательного политического реформирования общества.

Сегодня Казахстан переживает системные трансформации во всех сферах жизнедеятельности общества. Причем обновление происходит в условиях сложной геополитической ситуации, поэтому логику внутреннего развития невозможно осмысливать без учета влияния внешних сил и обстоятельств.

Находясь на стыке цивилизаций, культур, Казахстан оказывается на траектории новейшего геополитического разлома. И задача сохранения и укрепления целостности общества в условиях многообразия становится все более трудной.

Президент в своем Обращении к народу 21 сентября не только раскрывает логику политической трансформации, но также заявляет, что будет гарантом проведения избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством при широком участии отечественных и международных наблюдателей.

Сейчас как никогда актуальным становится пробуждение граж­данской активности, обучение электоральной грамотности не только тех, кто организует выборный процесс, но и всех рядовых избирателей. Социологический «портрет» казахстанца воспроизводит его ­среднестатистический образ как нравственно-порядочного человека, но в то же время недостаточно активного гражданина. Это фиксирует, к примеру, явка на выборах. Какие обстоятельства влияют на гражданскую активность?

Когда образование и просвещение не формируют и не воспроизводят структуру ценностно ориентированного сознания, индивиды не проходят требуемую гражданскую социализацию. Неразработанность технологий воспроизводства убеждений приводит к тому, что интенсивнее стали проявляться ослабление преемственности поколений, возрастает массовая маргинализация, что ведет к атомизации и отчуждению, способствует утрате чувства гражданского единства, межпоколенческим дистанциям, межэтническим разрывам.

Транзитное развитие Казахстана в период суверенизации осуществляется без учета состояния и тенденций развития гражданской ментальности. В обществе отсутствует система просвещения как способ донесения до массового сознания базовых концептов и идей правового, социального государства, общественно значимых ценностей. Именно поэтому поляризация нарастает не только по признаку имущественного расслоения, образа жизни, но и по общему восприятию жизненного контекста.

Сейчас, когда общество находится на пороге системной транс­формации политических институтов, важно формировать созидательную, а не негативную культуру гражданского участия и активности.

Между тем исследования выявляют, что стабильность в обществе выступает безусловно приоритетной институциональной ценностью для всех казах­станцев, ее выбирают 65%. Далее по степени значимости следуют: национально-культурные традиции и язык, государственная независимость, новые изменения, ­технологические прорывы и модернизация, власть и государство, историческое прошлое и память.

Большинство сограждан отдает предпочтение казахстанским многонациональным традициям, в том числе (в порядке снижения значимости): в общественной активности (в гражданских инициативах, волонтерстве) – 66,6%, в сфере общения (с друзьями, с соседями, с коллегами) – 65,9%, в проведении досуга, в хобби и в увлечениях – 58,6%, в распорядке жизни (календарь, праздники, ограничения) – 55%, в поведении, привычках и в образе жизни – 54,6%.

Оценка укоренения в казахстан­ской ментальности демократических ценностей показала, что наиболее востребованы из них такие, как уважение достоинства и соблюдение прав человека (20,6%), свобода выбора (10,1%). В то же время наименее востребованы (не вполне оценены или осмыслены) верховенство закона и правовое государство (10%), политический плюрализм (7,0%), принцип разделения властей (6,6%), мультикультурность (5,8%), соблюдение прав меньшинств (3,2%).

Итог опроса 3 тыс. казахстанцев во всех регионах в июне 2022 года показал, что общность мнений в идейном, социальном, политическом единстве в массовом сознании преобладает. И сейчас наступил важный этап обучения политической культуре участия, массового просвещения каждого избирателя в реализации его права голоса в соответствии с убеждениями.