В пяти регионах Казахстана завершают модернизацию ж/д вокзалов

Транспорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

На финальной стадии строительных работ находятся 20 объектов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В стране продолжается масштабная модернизация объектов железнодорожной инфраструктуры. В пяти регионах страны  Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях работы на ряде вокзалов выходят на финальную стадию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию КТЖ 

На финальной стадии строительных работ находятся 20 объектов, которые в ближайшее время будут введены в эксплуатацию после комплексного обновления. Модернизация вокзалов в указанных регионах ведется в тесной координации с местными исполнительными органами и подрядными организациями.

Строительство и модернизация вокзалов  комплексная работа, требующая четкой координации всех участников процесса.

Наиболее высокий уровень готовности зафиксирован в Акмолинской области, где к вводу в эксплуатацию готовят сразу пять вокзалов. На станциях Макинка, Курорт-Боровое, Жаксы и Шортанды готовность объектов составляет 98%, на станции Сарыоба 99%.

Высокими темпами завершается модернизация крупнейшего объекта региона  вокзала станции Кокшетау.

В Северо-Казахстанской области близятся к завершению вокзалы станций Жанаесиль, Тайынша и Саумалколь с готовностью от 92% до 98%, в Костанайской области на завершающем этапе находятся станции Аманкарагай, Кушмурун и Тобол с готовностью 98%.

В Кызылординской области финальная стадия работ достигнута на вокзалах станций Жанакорган, Шиели, Казалы и Саксаульск.

В Западно-Казахстанской области близятся к завершению станции Казахстан, Семиглавый Мар и Шынгырлау, где уровень строительной готовности достигает 93–99%. Параллельно продолжаются работы на крупных узловых вокзалах, включая Орал и др. объекты.

В рамках модернизации обновляются здания вокзалов, инженерные сети, платформы и прилегающие территории, внедряются современные системы навигации и создается безбарьерная среда для маломобильных пассажиров.

После завершения работ пассажиры получат современные залы ожидания, улучшенные санитарные условия и инфраструктуру, соответствующую актуальным стандартам транспортного обслуживания.

#регионы #модернизация #КТЖ #вокзалы

