"Лучше переоценить ситуацию, чем недооценить" — Смаилов о реагировании на природные пожары

Фото пресс-службы Правительства РК

Ситуацию с крупным природным пожаром в области Абай вне повестки рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Члены Кабинета министров почтили память погибших в результате пожара минутой молчания.

Как доложил аким области Абай Нурлан Уранхаев, на сегодня общая площадь пожара составляет порядка 60 тыс. га, из них 43 тыс. га – активные термоточки. Тушение пожара продолжается в трех направлениях: в восточном — тяжелой техникой производится вырубка леса для создания противопожарных разрывов, по другим двум — тушение осуществляется в пешем порядке и вертолетами с учетом труднодоступной местности. В целом в ликвидации пожара задействованы 1532 человека, 321 единица техники и 14 вертолетов.

В результате пожара сгорело три дома и две единицы техники. Двое сотрудников лесничества, отравившихся угарным газом, идут на поправку. Продолжаются поиски пропавшего тракториста.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо прилагать все усилия для тушения природных пожаров на ранней стадии — максимально оперативно направлять силы и средства, чтобы не допускать распространения огня на большие территории.

«Очень важна правильность принимаемых шагов в первые часы, в первый день степного или лесного пожара. Здесь лучше переоценить ситуацию и бросить все силы, чем недооценить ее», — отметил Алихан Смаилов.

В этой связи премьер поручил принять меры по оснащению национальных парков и лесных хозяйств страны системами раннего обнаружения и мониторинга пожаров, а также пересмотреть алгоритм реагирования госорганов на природные пожары.