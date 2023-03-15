Лучшие из лучших

Мы можем гордиться, что Казахстан стал одним из мировых лидеров в этом виде спорта, который получает сейчас всестороннюю поддержку как со стороны государства, так и меценатов.

Награждение по итогам выступлений отечественных спортсменов-интеллектуалов в 2022 году прошло по девяти номинациям.

Так, «Спортсменкой года среди женщин» признана Бибисара Асаубаева, двукратная чемпионка мира по быстрым шахматам среди женщин. «Спортсменом года среди мужчин» стал Ринат Жумабаев, чемпион Азии среди мужчин по блицу.

В номинации «Лидер года» победила Жансая Абдумалик, бронзовый призер 44-й Международной шахматной олимпиады. Вице-чемпионка мира по быстрым шахматам Динара Садуакасова забрала награду «Прорыв года», а чемпион мира по быстрым шахматам до 18 лет Ногербек Казыбек признан «Открытием года».

Чемпионка мира среди девушек до 14 лет Зарина Нургалиева стала «Надеж­дой года». «Лучший тренер года» – Ержан Шакенов, заслуженный тренер РК и наставник чемпионов и призеров чемпионатов мира, Азии и Казахстана. В номинации «Организатор года» победил Саят Егембердиев, президент федерации шахмат и настольных игр Алматинской и Жетысуской областей. «Судьей года» признан Олег Ринас,

судья международного класса.

– На протяжении всего прошлого сезона наши спортсмены показывали отличные результаты на соревнованиях. За каждой победой стоит титанический труд, проделанный родителями, тренерским штабом и, конечно же, самими шахматистами. У нас, безусловно, одни из сильнейших спортсменов, которые своими успехами прославляют Казах­стан на мировой арене и, что еще важнее, являются ярким примером для подрастаю­щего поколения, мотивируя молодых заниматься шахматами, достигать еще более грандиозных побед, – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Глава КФШ подчеркнул важность предстоящего чемпионата мира ФИДЕ по шахматам, который пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая. Также КФШ на этот год запланировала целый ряд инициатив, включающих увеличение количест­ва шахматных секций по Казахстану в два раза; проведение дошкольных соревнований, детских кубков, школьных, университетских и даже корпоративных лиг; развитие качественной инфраструктуры, оказание всесторонней поддержки наи­более талантливым и перспективным шахматистам.