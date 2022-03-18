В Вооруженных силах Казахстана с 28 февраля по 19 марта проходит конкурс по огневой подготовке «Снайперский батальон», сообщает пресс-служба Минобороны РК.

На полигонах во всех регионах страны в состязаниях принимают участие мотострелковые, танковые, десантно-штурмовые батальоны, а также подразделения морской пехоты.

Мероприятия проводятся в свете реализации в Вооруженных силах поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии.

- В состязательной форме подразделения соревнуются в огневой выучке. Батальоны выполняют стрельбы днем и ночью из штатного оружия и вооружения боевых машин. Это позволяет нам оценить обученность войск, а также эффективность боевой подготовки в соединениях и воинских частях, – рассказал начальник Департамента боевой подготовки – заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов.

В ходе состязаний действия участников оценивает комиссия Генерального штаба. По результатам конкурса будет определен лучший батальон в Сухопутных войсках.