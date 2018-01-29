​Лучший подарок

Более 100 книг по русскому языку, литературе, языкознанию, культуре и истории России получили казахстанские читатели. Как отметил директор библиотеки Жанат Сейдуманов, такая акция стала доброй традицией, ей уже 6 лет. На этот раз Уголок российской книги пополнили воспоминания известного российского режиссера Сергея Соловьева, серия книг о выдающихся представителях искусства «Гении земли русской. Начало пути», серия «Этнография. История. География», книги издательства «Белый город».

– Мы с большим удовольствием передаем новые книги в дар нашим казахстанским друзьям. Надеемся, что наша дружба, которая вот уже более четверти века продолжается в рамках дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, будем крепнуть год от года, – сказала на церемонии консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева.

Народы Казахстана и России живут бок о бок в мире и согласии на протяжении многих веков. Для миллионов русских, проживающих в Казахстане, Великая степь с ее ковыльным раздольем является такой же родиной, как и Россия для казахов, живущих на российской территории, где казахская диаспора насчитывает порядка 740 тыс. человек. Оба государства объединяют общая история, крепкие духовные и культурные связи.

Не случайно, по словам замес­тителя директора библиотеки Ажар Юсуповой, в настоящее время отмечаются повышенное внимания и активный спрос на книги по истории, культуре и общественному развитию России. Поэтому Уголок российской книги, в собрании которого сейчас 3 707 экземпляров по всем отраслям знаний, стал своеоб­разными информационными воротами в Россию, открытыми для всех казахстанцев. После официальной части с книгами сразу же смогли ознакомиться читатели, которые благодарили за интересные новинки и высказывали пожелания, какие еще издания они хотели бы видеть в Уголке российской книги.