Лучший подарок
Елена Брусиловская
Более 100 книг по русскому языку, литературе, языкознанию, культуре и истории России получили казахстанские читатели. Как отметил директор библиотеки Жанат Сейдуманов, такая акция стала доброй традицией, ей уже 6 лет. На этот раз Уголок российской книги пополнили воспоминания известного российского режиссера Сергея Соловьева, серия книг о выдающихся представителях искусства «Гении земли русской. Начало пути», серия «Этнография. История. География», книги издательства «Белый город».