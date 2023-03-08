Лучший символ весны

Концерт «Көктем ару» состоялся при участии солистов оперы, артистов хора и инструменталистов, исполнивших светлые, радостные и всеми любимые произведения в честь прекрасной половины человечества.

– Весна – праздник жизни, красоты и нежности. Принято считать, что женщина и весна – это символы начала новой жизни. Без доброты, заботы и очарования женщин трудно представить этот мир. Пусть весна принесет милым дамам удачу, счастье, покой и благополучие в семьи, а также большое вдохновение, – отметил директор «Астана Опера», заслуженный деятель РК Галым Ахмедьяров.

Публика оценила музыкальный талант солисток «Астана Опера» Салтанат Муратбековой, Гульжанат Сапаковой, Елены Ганжи, Мадины Исламовой, Асем Сембиной, Назым Сагинтай и заслуженной артистки Казахстана Галии Байгазиновой. В праздничной программе выступили и учащиеся Международной оперной академии Astana Opera, лауреаты ряда международных конкурсов Валерий Селиванов, Ораз Мухамедьяр, Нурканат Тапиев и приглашенные артисты – Батыржан Смаков, Асель Ергалина и концертмейстер Ляйля Сеитова.

– Весну можно назвать синонимом любви, обновления и тепла. А приход Международного женского дня делает это время года еще прекраснее. Недаром многим из нас «весна» и «женщина» кажутся понятиями-близнецами. Ведь в женской душе есть своя весна, где распускаются самые прекрасные цветы и вспыхивают самые нежные чувства, – считает солистка «Астана Опера» Назым Сагинтай.

На концерте она исполнила песню Non ti scordar di me Эрнесто де Куртиса в дуэте с Нурканатом Тапиевым, а также песню «Не могу забыть» татарского композитора Рустема Яхина.

В программу концерта, составленную музыкальным консультантом театра, заслуженным деятелем РК Раушан Бескембировой, вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов. Украсили вечер выступления флейтистки Балжан Сапаровой и альтистки Олеси Морозовой.

А сегодня столичный театр на главной сцене представляет шедевр мирового балетного искусства – «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети на музыку Мориса Жарра.