Лукашенко предложил дедолларизовать торговлю углеводородами в ЕАЭС

Фото: president.gov.by
Дедолларизовать внутреннюю торговлю углеводородами в Евразийском экономическом союзе предложил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Одной из первостепенных задач является проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и безопасности расчетов. В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства в ЕАЭС, в том числе стимулирование перехода к расчетам в национальных валютах. Уверен, пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", – заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси также считает важным продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.