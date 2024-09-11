Льва держал у себя во дворе житель Туркестанской области
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Изъятых животных разместили в зоопарке Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе осмотра дома одного из жителей Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования.
Сейчас изъятые животные размещены в зоопарке города Шымкента.
По данному факту проводятся необходимые следственные действия, а также выясняются все обстоятельства дела.