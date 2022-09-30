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Любование и осмысление
Айгуль Турысбекова

Фестиваль Almaty show garden, организованный в рамках Дня города, стал одним из любимых мероприятий жителей мегаполиса.

Гармония человека и природы

Десятый по счету фестиваль прошел после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. В теплые сентябрьские дни тысячи алматинцев потянулись в благоухающий зеленью парк Горького, чтобы полюбоваться творениями ландшафтных дизайнеров на тему «Мобильный сад». И автор этих строк с удовольствием окунулся в атмосферу этого мира красоты и эстетического наслаждения.

Чем больше знакомлюсь с этим фестивалем, тем больше убеж­даюсь в том, что ландшафтные дизайнеры – люди творческие и разносторонние, совмещающие в себе несколько творческих профессий. Воплощенные ими в жизнь композиции представляют собой сплав искусства, вдохновения и созидательной мысли. Не случайно на фоне этой красоты очень популярны фотосессии, неспешное любование и осмысление увиденного, ведь в ежедневных буднях и спешке мы многого не замечаем вокруг.

Радует, что на фестивале с каж­дым годом все больше детей и молодежи. Человек, который видит такую красоту, не будет равнодушным к окружающей среде. На­деюсь, недалек тот день, когда эти мобильные сады будут украшать наши парки, скверы, ЖК и общественные пространства. К слову, на второй день фестиваля акимат Алматы приобрел работу Nostalgy и вывез ее на одну из городских локаций, где ожидалось важное событие. Тем самым на деле подтверждая концепцию мобильного сада, который может быть перемещен в любое пространство в отрыве от земли.

Работы участников конкурсных выставочных садов оценивало меж­дународное жюри из Казах­стана, России, США, Армении, Германии, ОАЭ. Кстати, трое членов жюри заявили, что на следующий год примут участие в конкурсе садов на тему «Ритм жизни».

Задеть струны души

Настоящий ландшафтник, как и музыкант, может задеть самые глубокие струны души, утверж­дает автор сада «Дорога домой» Алина Мустафина. Именно эта проникновенная работа заняла первое место в номинации «Большой выставочный сад». На небольшом пространстве автору идеи удалось воплотить глубокую философскую тему. Может, поэтому, ступая по каменистой тропинке, ведущей к юрте и шаныраку, люди в раздумьях углуб­лялись в воспоминания, а у кого-то на глазах выступали слезы. По словам автора, ее вдохновила музыкальная композиция Асылбека Енсепова «Детство».

– Это – мое любимое произведение, слушая его, всегда ухожу в себя. Захотелось, чтобы каждый из нас вспомнил свой отчий дом. Мы попытались показать цветущую степь, наши предгорья и горы. В композиции гармонично сочетаются полевые цветы, злаковые культуры, хвойные кустарники и такое забытое растение, как лапчатка. Все эти местные растения остаются модными и востребованными ландшафтными дизайнерами, – говорит Алина Мустафаева.

Еще одна работа, привлекшая внимание жюри, – сад «Пятнашки» Бибигуль Датхабаевой из Алматы, которая возглавляет ОО «Казахское общество глухонемых». Организация принимает активное участие в озеленении Турксибского района мегаполиса. Цветники, которые расположены в районе воздушных ворот города, – это работа людей с ограниченными возможностями.

Будучи опытным ландшафтным дизайнером и членом жюри на одном из предыдущих фестивалей, Бибигуль решила «сверить часы» с лучшими профессионалами своего дела.

– Тема пятнашек мне пришла в голову из моего детства, когда мы во дворе играли в эту игру, передвигая плашки в коробочке. В нашем случае пятнашками являются растения в горшках, передвигая которые, можно создать сад под свое эмоциональное состояние и эстетические предпочтения. Когда думала, из чего проще всего сделать пятнашки, использовала обычные паллеты, установив их на колеса, а потом подняла борта, в итоге получились садовые пятнашки, – рассказывает она. – Это инженерное решение не предназначено для постоянного озеленения, но когда устраиваются масштабные мероприятия, где требуется быстро создать зеленые зоны, можно использовать такой прием. А можно просто поменять горшки на вазоны из композитных материалов и поставить их на более прочные колеса, за короткое время украсив довольно большие пространства.

Научить любить

Свои работы на фестивале представили и старшеклассники из эколого-биологического отделения Дворца школьников, которые изготовили макеты на тему «Сад будущего». Как отметила член жюри из ОАЭ Людмила Кирьянова, ее приятно удивили работы школьников, воплотивших в своих работах все международные тренды, в частности, озеленение крыши, которое сохраняет энергоресурсы и вертикальное озеленение. Все эти направления популярны во многих городах, и пора подобные проекты воплощать в жизнь и в Казахстане. Потому большое спасибо преподавателям, которые обучают и направляют ребят.

Оживленно также было возле столов, где преподаватели проводили мастер-классы и познавательные викторины для детей. Руководитель этого отделения Динара Махмутова поделилась своими наблюдениями.

– Наша задача – заинтриговать ребенка, чтобы у него появился интерес к природе. Мы также работаем с инклюзивными детьми. В наших кружках с удовольст­вием занимаются слабовидящие, слабослышащие, а также дети с заторможенным развитием речи. Работа с природными материалами для них как терапия, успокаивает и лечит. Сегодня мы много говорим о том, что детей надо отрывать от гаджетов для понимания того, как много живого и прекрасного вокруг.

Просто восторг!

Так коротко и емко выражали свое мнение алматинцы, внимательно изучая растения, интересуясь у авторов концепцией садов, обсуждая идеи и устраивая фотосессии на фоне садов. И признавались, что видеть такую красоту, созданную творческими и влюбленными в свое дело профессионалами, – настоящая привилегия для горожан. Более того, подобные мероприятия повышают культуру, прививают подрастающему поколению любовь к красоте окружающего мира.

Надеемся, что идеи ландшафт­ных дизайнеров заинтересуют проектировщиков, архитекторов и застройщиков, которые также несут ответственность за то, чтобы наши города окончательно не превратились в каменные джунг­ли, и в них находилось место для живой природы. Как отметила организатор проекта, президент Ассоциации озеленения РК Татья­на Антоненко, мероприятие нашло отклик у алматинцев и стало по-настоящему вдохновляющим событием.

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