Лжетеррористы вторую неделю срывают школьные занятия в Усть-Каменогорске

В понедельник силовикам пришлось экстренно эвакуировать коллектив школы-лицея №11, во вторник – еще двенадцати школ.

Фото: Kazpravda.kz

На днях "Казахстанская правда" рассказала о волне ложных сообщений о взрывных устройствах в школах Усть-Каменогорска ("Атака на школы", 13 февраля 2023 г.). Всю минувшую неделю учебные заведения лихорадило, занятия, по сути, были сорваны. На этой неделе сценарий повторился, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В понедельник силовикам пришлось экстренно эвакуировать коллектив школы-лицея №11, во вторник – еще двенадцати школ.

Чаще всего злоумышленники "минируют" 11-й лицей.

"На электронную почту школ города неоднократно поступают сообщения с разных IP-адресов о заложенных взрывных устройствах, - дали комментарий в городском отделе образования. - Задача школ - провести полную эвакуацию детей, персонала и сообщить на канал 102. В связи с неопределенностью сроков поисковых работ перевод детей на дистанционный формат обучения не представляется возможным".

Специализированными службами области проводится проверка и осмотр объектов, дополнительно отметили в областном департаменте полиции.

До сих пор все сообщения о взрывных устройствах были ложными. При осмотре зданий опасных предметов не обнаружено.

Соцсети и форумы заполнили самые разные версии – от деятельности неких агентов, собирающих таким образом сведения о силовиках, до шалостей современных деток. При этом все дружно надеются, что полицейские все-таки найдут злоумышленников.