Трагические события нанесли непоправимый ущерб, пролилась кровь, экономика на грани банкротства, братский украинский народ лишен уверенности в завтрашнем дне.

В эти дни не только восточноказахстанцы, но и все жители нашего государства с тревогой наблюдают за событиями в Украине. И в эти дни особенно ясно начинаешь понимать, как важно, когда в стране стабильность и согласие, которые позволяют реализовать самые смелые замыслы. В этом контексте очень важна Национальная идея «Мәңгiлiк Ел», озвученная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу. Уникальность Патриотического акта «Мәңгілік Ел» заключается в сочетании традиций и инноваций – успешного симбиоза, в котором есть опора на мудрость народа и накопленный им опыт, и в то же время учитываются глобальные вызовы современности. Это обращение ко всей нации, ко всем гражданам, призывающее сообща взяться за строительство благополучного, успешного Казахстана. Это объединительная идеология нашего народа. А единство – это основа успеха любой страны.

Лео ШИК, член Ассамблеи народа Казахстана, Усть-Каменогорск