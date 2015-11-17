​Магистрали сокращают расстояния

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Участники встречи обсудили ход реализации российского участка международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай и подготовки к подписанию проекта на уровне министерств о совместных действиях по строительству стыковочного участка автомобильной дороги от Актобе до Оренбурга.

Напомним, протяженность автодороги Актюбинской области составляет 4 300 км, из них 1 868 км – трасса республиканского значения. Благодаря транзитному коридору Западная Европа – Западный Китай увеличился транспортный поток, товарооборот и самое главное – улучшилось состояние дорог, связывающих многие населенные пункты региона.

Бердыбек Сапарбаев рассказал о проектах прокладки автодорог по трем важным направлениям. Так, в следующем году начнется строительство автодороги Актобе – Атырау с выходом на Астрахань. Эта линия соединит не только с РФ, но и с Азербайджаном и Ираном. Что касается ветки Актобе – Орск, то она позволит выйти на Челябинскую область, другие регионы России. Реализация проекта «Центр – Запад» откроет путь на город Аркалык, что улучшит инвестиционную привлекательность отдаленных Шалкарского и Иргизского районов, на территориях которых имеется огромный запас природно-минеральных ресурсов – нефти, газа, цветных металлов. Как отметил аким, перед руководителями дорожных ведомств и регионов Президентом РК поставлена ответственная задача – дороги должны связать между собой все области и соответствовать международным стандартам.

Гость из России Роман Старовойт в свою очередь подчеркнул, что проведение таких выездных совещаний именно в регионах, а не в Астане или Москве, – это хорошая практика. Он коснулся хода реализации международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай на территории РФ. В 2016 году начнется строительство участка от границы с РФ до города Оренбурга, которое завершится в 2018 году.

На встрече руководитель Комитета автодорог МИР РК Мереке Пшембаев рассказал о том, что в рамках развития придорожного сервиса планируется создание около 60 комплексов придорожного обслуживания, которые включают полный сервис услуг (кемпинги, АЗС и т. д.). Будет дополнительно выделена спецтехника для качественного обслуживания автомагистралей страны. На встрече также был затронут ряд вопросов, касающихся основных этапов строительства автодорог.

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