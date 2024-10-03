Макеты предотвратят беду Свежий выпуск 3 октября 2024 г. 1:32 32 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области На республиканских магистралях, находящихся на территории Шуского района, часто случаются аварии, которые, как правило, не обходятся без жертв и пострадавших. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов С начала года здесь зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых 82 человека получили ранения и 16 погибли. Нередко фиксируются столкновения транспортных средств с домашним скотом: 12 случаев из общего числа ДТП произошли с участием животных. Чтобы повысить дисциплину водителей и предупредить беду, сотрудники областного департамента полиции совместно с акиматом района установили вдоль трассы макеты патрульных машин и животных. Они хорошо видны издалека, в том числе в ночное время суток и в непогоду, благодаря светоотражающим элементам. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, опыт показывает, что такие макеты способствуют соблюдению скоростного режима и уменьшают риск столкновения. Блюстители закона просят всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и предупреждают, что в случае ДТП с участием скота как водитель, так и владелец животных будут привлечены к административной ответственности. В полиции надеются, что предпринятые меры должны улучшить положение дел в районе. Возможно, полностью предотвратить дорожно-транспортные происшествия с помощью этих средств не удастся, но если получится хотя бы снизить их число и сохранить чью-то жизнь – это уже немалый результат. #ДТП #ПДД #трасса #дорога #аварии