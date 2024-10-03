Макеты предотвратят беду

С начала года здесь зарегистрировано 60 дорожно-транспорт­ных происшествий, в которых 82 человека получили ранения и 16 погибли. Нередко фиксируются столкновения транс­портных средств с домашним скотом: 12 случаев из общего числа ДТП произошли с участием животных.

Чтобы повысить дисцип­лину водителей и предупредить беду, сотрудники областного департамента полиции совместно с акиматом района установили вдоль трассы макеты патрульных машин и животных. Они хорошо видны издалека, в том числе в ночное время суток и в непогоду, благодаря светоотражающим элементам. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, опыт показывает, что такие макеты способствуют соблюдению скоростного режима и уменьшают риск столк­новения.

Блюстители закона просят всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и предупреждают, что в случае ДТП с участием скота как водитель, так и владелец животных будут привлечены к административной ответственности. В полиции надеются, что предпринятые меры должны улучшить положение дел в районе. Возможно, полностью предотвратить дорожно-транс­портные происшествия с помощью этих средств не удастся, но если получится хотя бы снизить их число и сохранить чью-то жизнь – это уже немалый результат.