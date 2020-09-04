​ Максим Раков: Нужно вовремя остановиться

– Максим, два года ­назад Вы попрощались с большим спортом. Тяжело ли далось это решение?

– Мой уход из спорта был обу­словлен многими факторами. Это и наличие травм, сложная операция, процесс восстановления, да и возраст тоже уже не совсем молодой для спортивных триумфов. Я осознал, что уже пора уступать дорогу более молодым спортсменам. Успешно отбираться на какие-то крупные соревнования – это не повод ждать хороших результатов на самих стартах. Бороться за медали с каждым годом становится тяжелее – это жизнь. Нужно просто вовремя остановиться.

– Спорт остается в Вашей жизни в настоящее время?

– В основном сейчас загружен делами семейного бизнеса. Что касается тренировок, то иногда подключаюсь к занятиям в детских группах, которые проходят в карагандинском спортивном комплексе «Дзюдо-батыр имени Максима Ракова», в качестве тренера-консультанта. В этом зале, можно сказать, я и вырос, как спортсмен, в нем часто проводились тренировочные сборы. В режиме карантина тренировки идут на открытом воздухе, пока еще погода позволяет. В целом же сейчас получается больше времени проводить с семьей.

– В прессе после официального объявления о Вашем уходе из большого спорта промелькнула новость о том, что Вы не прочь попробовать себя в международном судействе…

– Видел, что об этом писали. Но в этом направлении я не рассматриваю себя сегодня. У меня другие цели и задачи.

– Вы являетесь титулованным спортсменом, в активе значатся высокие награды на престижных турнирах. И все же, какие соревнования лично для Вас стали самыми значимыми в карьере?

– Это чемпионаты мира в Роттердаме и Париже, конечно. Хотя тяжело выделить какой-то конкретно. Ко всем соревнованиям всегда подходил с большой ответственностью, вел серьезную подготовку. За всеми медалями, наградами стоит большая работа спортсмена, тренера. На своем последнем чемпионате Азии выступал в 31 год. Тоже хорошо запомнились эти соревнования. Очень любил бороться дома. Всегда чувствовал поддержку болельщиков.

– Хорошо помню невероятную атмосферу спортивного праздника в 2012 году на международном турнире «Мировые мастера», проходившем в Алматы. Вы тогда завоевали «золото»!

– В Алматы всегда присутствует особая атмосфера спорта. Ни в одном другом городе страны не соберешь столько любителей дзюдо в одном зале. Тоже хорошо помню те соревнования: полные трибуны, огромная поддержка людей, и минуты радости после осознания победы. Было здорово!

– Каково было тренироваться у собственного отца? Это всегда поддержка, чувство защищенности или же постоянная цель оправдать его ожидания?

– В тренировках с родным отцом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Но мне всегда получалось разграничивать его роли в моей жизни. Дома он всегда для меня отец, а на тренировках – тренер, который ждет от своего подопечного хороший результат. Но, как видите, наше взаимодействие приносило мне и моей стране награды на соревнованиях, а это самое главное. Сейчас мой сын тоже тренируется, стараюсь контролировать процесс его занятий. При этом я, как и мой отец, знаю о сыне все: какой у него график дня, что он ест, о чем переживает, что его радует. Надеюсь, он продолжит и дальше тренироваться, но пока рано говорить о каких-то результатах.

– С какого возраста, на Ваш взгляд, лучше начинать тренировки дзюдо детям?

– С 6–7 лет. Это хорошее время для старта. Лично я начал тренироваться в 7 лет.

– Недавно ушел из жизни заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу, мастер спорта СССР по самбо, бывший вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Бекет Махмутов. Он возглавлял Национальную федерацию дзюдо с 2009 по 2012 год и внес большой вклад в развитие данного спорта в стране…

– Да, Бекет Сапабекович сыграл огромную роль в развитии дзюдо в стране. Можно сказать, что на высокий уровень наш вид спорта в Казахстане вывел именно он. В первый год его назначения на пост президента Федерации дзюдо РК я и выиграл чемпионат мира в Роттердаме, Нидерландах. У меня с ним были очень теплые отношения. Очень благодарен ему за многое. Бекет Махмутов – Человек с большой буквы, Человек своего дела, истинный патриот своей страны. На всех соревнованиях всегда хотелось бороться и за себя, и за страну, и за него лично.

– Максим, следите ли Вы сегодня за развитием отечественного дзюдо?

– Вы знаете, после завершения карьеры у меня был такой период, когда я вообще не интересовался спортом, полностью отстранился от него. Возобновил свой интерес к дзюдо где-то год назад. С удовольствием посмотрел чемпионат мира, который прошел в Японии. Радует, что дзюдо Казахстана находится в постоянном развитии, не стоит на месте. На сегодня дзюдо занимает второе или третье мес­то по популярности среди всех видов спорта в мире. В нашей стране этот вид спорта тоже на хорошем счету, и это прекрасно!