Общество
Максимальный балл на ЕНТ набрали уже 11 учеников
Талгат Исенов
Количество учеников, набравших на Едином национальном тестировании максимальное количество баллов (125) по итогам трех дней ЕНТ, составляет уже 11 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов экзаменов. 

К первым шести "максималистам" добавились ученики из Павлодарской области, ВКО и Астаны.

К ним относятся:

̶  Болат Кәмшат Болатқызы, средняя общеобразовательная школа №17 (Семей);

̶  Ержанов Нұрасыл Ержанұлы, школа-лицей №72 (Астана);

̶  Исмаилова Дана Суюндыковна, СОШ №3 им Х. Оспановой с. Теренколь Качирского района (Павлодарская область);

̶  Маратова Ақерке Маратқызы, средняя общеобразовательная школа-лицей им. Абая (Восточно-Казахстанская область);

̶  Усин Адиль Куатович, Кызылкакская СОШ (Павлодарская область).

Со 2 по 4 июня в тестировании приняли участие 58 343 выпускника, из них с казахским языком обучения – 42 186, с русским языком обучения – 16 157.

Тестирование третьего дня ЕНТ проведено на базе 70 пунктов.

В течение трех дней за нарушения правил поведения в аудиториях и использование запрещенных предметов с тестирования удален 31 выпускник. 13 – за обнаружение сотовых телефонов, 1 – за порчу экзаменационных материалов, 17 – за подмену внутреннего содержания (листов) книжек-вопросников с целью их выноса.

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