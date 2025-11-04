Маленький ФАП – большая радость

Хорошая новость
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Каратал Коксуского района отметили значимый для социального развития региона и в то же время теплый и человечный праздник – открытие современного фельдшерско-акушерского пунк­та. Он был построен с нуля в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

фото автора

Для небольшого населенного пункта, где проживают чуть более 500 человек, из них треть составляют дети и пожилые люди, появление собственного медобъекта – это не просто новое здание, а реальное улучшение качества жизни.

Кстати, еще недавно медицинская помощь в Каратале оказывалась в арендованном кабинете при местной школе. Медперсонал работал в стесненных условиях: все происходило в одном помещении, не хватало санитарного блока, процедурного кабинета и необходимого оборудования. Но сейчас эти ограничения остались в прошлом.

В одноэтажном здании, возведенном по типовому проекту в рекордные сроки – с августа по октябрь 2024 года, предоставляют полноценные условия для оказания первичной медицинской и акушерской помощи. Здесь можно проводить профилактические осмотры и вакцинацию, вести патронаж и наблюдение беременных, оказывать неотложную помощь и информировать население.

Проект стоимостью 187,3 млн тенге реализован при учас­тии генерального подрядчика ТОО «Астана-құрылыс», инженерно-коммуникационные работы выполнило ТОО «Темірқазық-құрылыс жобасы». Такой системный подход – от проектирования до оснащения – позволяет создавать не только функциональные, но и уютные пространства, где пациенты чувствуют себя комфортно и спокойно.

Медицинская сестра Айгерим Тусупбекова, которая уже пятнадцать лет живет в селе и два года работает в сфере медицины, искренне делится радостью:

– Раньше у нас было очень тес­но, людей не могли разместить. Все процедуры проводились в одном помещении. А теперь есть свой просторный и теплый ФАП. Это огромное облегчение и для нас, и для жителей.

Ее слова – лучшее подтверж­дение того, что новое учреждение действительно отвечает насущным потребностям общества.

Село Каратал находится всего в 12 км от районного центра, но удаленность от крупных медучреждений нередко превращала даже легкие болезни в серьезные испытания. Теперь же благодаря реализации национального проекта медицинская помощь стала по-настоящему доступной каждому: рядом с домом можно получить все необходимые процедуры под присмотром специалистов.

Для многих пожилых и маломобильных жителей открытие пункта стало буквально спасением. Пенсионерка Барбала Кенжегаранова вспоминает, как раньше приходилось ездить в районный центр за медицинской помощью:

– Не всегда найдешь машину, особенно зимой. А теперь все рядом – врач, процедуры, помощь. Для нас, давно немолодых, это большое облегчение.

Такие истории показывают, насколько важна доступность первичной медицины именно в сельской местности.

ФАП в Каратале – не единичный случай обновления инфраструктуры здравоохранения в Коксуском районе. За последние годы здесь полностью обновлены 26 медицинских объектов: за три года построено 13 новых учреждений, еще два капитально отремонтированы. Это результат последовательной государственной политики, направленной на развитие сельской медицины и повышение качества обслуживания во всех населенных пунк­тах региона.

Новый пункт также создает рабочие места – для обеспечения бесперебойной работы здесь появились должности акушерки и охранника. Это важно не только с точки зрения обслуживания населения, но и для социальной устойчивости села.

Открытие ФАПа стало символом доверия и заботы государства о своих гражданах, видимым результатом долгосрочных инвестиций в здоровье нации. Пусть этот уютный и добротно оборудованный ФАП будет для сельчан надежной опорой, а для всей системы сельского здравоохранения событие в Каратале станет очередным дос­тижением в решении большой задачи – сделать медицинскую помощь качественной и доступ­ной для каждого поселка облас­ти Жетысу.

#село #медицина #ФАП #Каратал

