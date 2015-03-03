Малолетний ребенок погиб при пожаре в Астане

Малолетний ребенок отравился угарным газом во время пожара в Астане, сообщает Kazprvada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям."3 марта в 09.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Жанарыс, 29. По прибытии к месту пожара первых пожарных подразделений в 9 часов 39 минут было установлено, что на площади 15 квадратных метров горели межкомнатные перегородки в цокольном помещении двухэтажного здания", – указывается в сообщении.Со слов очевидцев, ребенок проживал вместе с родителями именно на нижнем этаже."В результате поисков ребенка, к которым пожарные подразделения немедленно приступили, в санузле цокольного помещения было найдено тело ребенка 2009 года рождения, который скончался от отравления угарным газом", – добавили в пресс-службе.На данный момент на месте пожара работают сотрудники ИПЛ ДЧС Астаны и отдела дознания ДВД Астаны. Причина пожара устанавливается.На тушение пожара было задействовано 5 единиц техники и 16 человек личного состава.